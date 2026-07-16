Nhẫn đính hôn kim cương hồng là biểu tượng của sang trọng tột bậc

Theo các chuyên gia, không có loại đá quý nào khác trên thế giới có thể sánh được với vẻ đẹp quý giá và tráng lệ của kim cương hồng.

Kim cương hồng là biểu tượng của sự xa xỉ. Ảnh: Pexels.

Nhẫn đính hôn kim cương hồng từ lâu đã trở thành món đồ yêu thích của các ngôi sao hạng A, là biểu tượng cho sự quý hiếm, nữ tính và thanh lịch.

Ca sĩ Jennifer Lopez nổi tiếng với bộ sưu tập nhẫn kim cương 7 sắc cầu vồng. Nổi bật nhất là chiếc nhẫn kim cương hồng Harry Winston 6,1 carat, kiểu cắt radiant rực rỡ, do Ben Affleck tặng vào năm 2002.

Nhà vô địch quần vợt Anna Kournikova, nữ diễn viên Blake Lively và biểu tượng thời trang Victoria Beckham đều nhiều lần gây sốt với chiếc nhẫn đính hôn với viên đá quý màu hồng tinh tế của riêng mình, thể hiện cá tính độc đáo của họ trước xu hướng xa xỉ này. Lauren Sánchez, vợ tỷ phú Jeff Bezos cũng đã tham gia vào trào lưu kim cương hồng với nhẫn đính hôn 30 carat.

Có thể nói, không có loại đá quý nào khác trên thế giới có thể sánh được với vẻ đẹp quý giá và tráng lệ của kim cương hồng, theo tạp chí Only Natural Diamonds.

Viên kim cương hồng mang tên The Glowing Rose được đấu giá 20 triệu USD vào năm 2025. Ảnh: Sotheby's.

Kim cương hồng là loại kim cương có màu sắc tự nhiên, xuất hiện với nhiều sắc thái khác nhau, từ màu hồng nhạt tinh tế đến màu hồng tươi rực rỡ. Chúng có màu chênh lệch nhau do tạp chất hóa học, nhưng nguyên nhân chính xác tạo nên sắc độ của chúng vẫn còn là một bí ẩn. Màu sắc hiếm gặp và chưa được giải thích, kết hợp với độ lấp lánh tự nhiên của kim cương, mang lại cho chúng sức hấp dẫn vô song trong thế giới đá quý.

Sự quý hiếm của kim cương hồng bắt nguồn từ những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt cần thiết cho sự hình thành của chúng. Trong khi tất cả kim cương tự nhiên đều được tạo ra dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cực cao sâu trong lòng Trái Đất suốt hàng tỷ năm, thì những viên kim cương hồng đặc biệt này còn trải qua một quá trình chịu áp lực vô cùng lớn, làm thay đổi cấu trúc bên trong của chúng.

Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất cho rằng sự biến dạng cấu trúc này, được gọi là biến dạng dẻo (plastic deformation), làm thay đổi cách ánh sáng tương tác với viên đá, từ đó tạo nên màu hồng đặc trưng. Tuy nhiên, chính quá trình hình thành phi thường này cũng khiến nhiều viên kim cương không thể tồn tại, còn những viên vượt qua được thường có kích thước nhỏ hoặc chứa các tạp chất (bao thể), khiến những mẫu kim cương hồng có chất lượng cao trở nên cực kỳ hiếm.

Trong nhiều thập kỷ, phần lớn nguồn cung kim cương hồng trên thế giới đến từ một nguồn duy nhất: mỏ Argyle của Australia, nằm ở vùng East Kimberley xa xôi của đất nước.

Theo chuyên gia kim cương Grant Mobley, dù bạn có tin hay không, 80 đến 90% kim cương hồng trên thế giới được tìm thấy ở một nơi duy nhất, đó là mỏ kim cương Argyle. "Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng kim cương hồng được tìm thấy ở đây trong một năm không đủ để lấp đầy một ly sâm panh", ông nhấn mạnh.

Mỏ này chịu trách nhiệm sản xuất hơn 90% lượng kim cương hồng tự nhiên trên thế giới, nhưng chỉ có chưa đến 0,1% số kim cương được khai thác tại Argyle là màu hồng.

Kim cương hồng ngày càng khan hiếm khi các mỏ khai thác đều đóng cửa. Ảnh: Sotheby's.

Thường được gọi là kim cương hồng Argyle, những viên kim cương này có màu sắc từ hồng nhạt đến hồng tím đậm. Tuy nhiên, mỏ Argyle đã đóng cửa vào năm 2020. Khi nguồn cung chính biến mất, nguồn cung cấp những viên đá quý hiếm này đã giảm mạnh, khiến chúng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Theo Sotheby's, kim cương hồng lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ tại mỏ Kollur thuộc quận Guntur của bang Andhra Pradesh, vốn là một phần của vương quốc Golconda huyền thoại vào đầu thế kỷ 17.

Chúng cũng được tìm thấy ở những địa điểm như Brazil, Nam Phi và Canada, nhưng không nơi nào sản xuất chúng với số lượng đáng kể. Do thiếu nguồn cung chính như ở Argyle, kim cương hồng đã trở thành một trong những loại đá quý hiếm và có giá trị nhất trên thế giới.