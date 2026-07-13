'Nhẫn đính hôn 90210' là gì mà gây sốt trong giới trẻ

Xu hướng nhẫn đính hôn sang trọng lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình ăn khách những năm 1990, trong đó 90210 là mã bưu chính của khu nhà giàu Beverly Hills nổi tiếng nước Mỹ.

Nhẫn đính hôn 90210 thành trào lưu gây sốt. Ảnh: thedifedes/Instagram.

Cuối năm 2025, đầu năm 2026, một trào lưu lan truyền trên TikTok và Instagram đã khiến xu hướng nhẫn đính hôn thay đổi: cái gọi là "nhẫn đính hôn 90210" (90210 engagement ring) - hình ảnh chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục khổng lồ - lan truyền mạnh mẽ cho đến khi thành một chủ đề gây sốt, theo Vogue.

"Nhẫn đính hôn 90210" được mô tả là những chiếc nhẫn đắt đỏ với viên kim cương lớn (thường từ 3 carat trở lên) hoặc ngọc lục bảo, thiết kế thanh lịch và kiểu cắt sang trọng nhưng không thiếu đi sự đặc biệt. Chất liệu vòng nhẫn là bạch kim hoặc vàng trắng, toát lên sự giàu có nhưng tinh tế.

Trào lưu được lấy cảm hứng từ "Beverly Hills, 90210" - series phim truyền hình ăn khách những năm 1990. Trong đó, con số 90210 là mã bưu chính của Beverly Hills, California, một trong những khu vực giàu có và nổi tiếng nhất nước Mỹ. Travis Scott cũng có bài hát tựa đề "90210" gây chú ý.

Kiểu nhẫn này mang phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng (phong cách Quiet Luxury hoặc Old Money), tập trung toàn bộ sự chú ý vào viên đá trung tâm.

Đặc trưng của nó là viên kim cương chủ dáng oval (bầu dục), thường là một viên kim cương (hoặc đá thay thế như Moissanite/kim cương nhân tạo) có kích thước rất lớn, được cắt theo dáng oval thuôn dài. Dáng cắt này giúp ngón tay của người đeo trông thon thả và dài hơn.

Vòng nhẫn được làm cực kỳ mảnh, thường bằng vàng vàng 18K hoặc bạch kim. Thiết kế này tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác, khiến viên kim cương trông như đang "nổi" trên ngón tay và nhìn to hơn kích thước thật.

Nhiều thiết kế kết hợp thêm một dải kim cương tấm nhỏ ẩn ngay dưới bệ đỡ viên đá chủ, chỉ nhìn thấy khi nhìn nghiêng, tạo thêm độ lấp lánh tinh tế.

Xu hướng này bùng nổ mạnh mẽ sau khi hàng loạt ngôi sao hạng A đồng loạt chọn kiểu thiết kế này cho nhẫn đính hôn của mình.

Hailey Bieber đeo chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương oval khổng lồ. Ảnh: Hailey Bieber/Instagram.

Hailey Bieber đeo trên tay chiếc nhẫn có viên kim cương oval khổng lồ ước tính lên tới hơn 10 carat. Kourtney Kardashian nhận chiếc nhẫn đính hôn kim cương oval từ Travis Barker, được đặt trên bản nhẫn mảnh mắt muỗi. Blake Lively là một trong những người đi đầu xu hướng này từ nhiều năm trước với chiếc nhẫn kim cương oval màu hồng nhạt vô cùng tinh tế.

Trên TikTok, hashtag về kiểu nhẫn đính hôn sang trọng thu hút hàng triệu lượt xem, đánh trúng vào tâm lý của giới trẻ: Họ không còn chuộng những kiểu nhẫn đính hôn có bệ đỡ quá cầu kỳ, hầm hố hay kết viền (halo) dày cộp của thập niên trước. Thay vào đó, họ thích sự đơn giản nhưng phải thật lớn và lấp lánh - một định nghĩa mới về sự sang trọng hiện đại.