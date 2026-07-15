Nhẫn đính hôn 2,5 triệu USD của 'tượng đài nhan sắc' làng quần vợt

Chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương màu hồng khổng lồ của Anna Kournikova vẫn là biểu tượng sau hơn hai thập kỷ.

Viên kim cương màu hồng khổng lồ trên tay Anna Kournikova đặc biệt quý hiếm, ước tính có giá trị 2,5 triệu USD. Ảnh: WireImage.

Giữa một biển kim cương trắng cắt kiểu emerald quen thuộc, chiếc nhẫn đính hôn với viên đá quý dáng quả lê màu hồng của cựu VĐV Anna Kournikova (Nga), huyền thoại làng quần vợt, nổi bật bởi vẻ đẹp độc nhất vô nhị, theo Instyle.

Trong một trận đấu năm 2004, hình ảnh viên kim cương khổng lồ trên ngón tay "ngôi sao quyến rũ nhất làng quần vợt" khiến khán giả khó lòng bỏ qua. Hiếm có khắc thể thao nào của thập niên 2000 lại mang tính biểu tượng như khi Kournikova vung cú đánh trong khi đeo chiếc nhẫn kim cương 11 carat của mình.

Kournikova nhận chiếc nhẫn từ người bạn đời lâu năm của mình, Enrique Iglesias, ngôi sao ca nhạc từng giành giải Grammy. Cặp đôi gặp nhau lần đầu trên trường quay một trong những video ca nhạc của Iglesias vào năm 2001, và nhanh chóng bắt đầu một mối tình ngoài đời thực.

Kournikova được người bạn đời tặng chiếc nhẫn đính hôn "độc nhất vô nhị". Ảnh: WireImage, FilmMagic.

Mặc dù đã có tin đồn họ đính hôn từ năm 2004, khi Kournikova lần đầu tiên khoe chiếc nhẫn, nhưng cả vận động viên đình đám lẫn ca sĩ ngôi sao đều chưa bao giờ xác nhận tình trạng mối quan hệ của mình. Năm 2008, Kournikova nói với tạp chí People rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn nhưng mối quan hệ của cả hai "rất tốt".

Cặp đôi chào đón cặp song sinh Lucy và Nicholas vào năm 2017 và con gái Mary vào năm 2020. Con út của họ, con trai Romeo, chào đời vào tháng 12 năm 2025.

Sau hai thập kỷ, chiếc nhẫn kim cương hồng của ngôi sao làng quần vợt vẫn luôn là biểu tượng thường xuyên được nhắc tới. Chiếc nhẫn của cô gồm một viên kim cương hình quả lê màu hồng 11 carat, và bao quanh bởi hai viên kim cương trắng cắt kiểu trillion.

Kournikova (45 tuổi) gia nhập "câu lạc bộ" hiếm hoi của những người nổi tiếng sở hữu đá quý màu sắc. Diễn viên Blake Lively đã tạo nên xu hướng khi khoe chiếc nhẫn kim cương hồng trị giá 2 triệu USD từ Ryan Reynolds vào năm 2012. Jennifer Lopez cũng nhận được một viên kim cương hồng 6 carat từ Ben Affleck vào năm 2002.

Năm 2026, hãng trang sức Leviks Jewelers nói với tạp chí People rằng chiếc nhẫn đính hôn 11 carat của Kournikova ước tính trị giá 2,5 triệu USD . Một số chuyên gia khác thậm chí còn định giá nó cao hơn nữa, lên đến 5 triệu USD , theo Hello!.

Tờ báo này lưu ý rằng một phần giá trị của viên đá đến từ việc mỏ khai thác phần lớn kim cương hồng trên thế giới đã đóng cửa vào năm 2020. Những viên đá như của Kournikova hiện đang rất khan hiếm, khiến chúng trở thành mặt hàng được săn đón hơn bao giờ hết.

Chiếc nhẫn kim cương đã cùng Kournikova xuất hiện trên sân quần vợt và thảm đỏ, chứng tỏ là một phụ kiện sang trọng không kém trên sân đất nện và tại các bữa tiệc toàn ngôi sao. Cô từng tại trận đấu từ thiện World Team Tennis Smash Hits thường niên lần thứ 12 gây quỹ cho Tổ chức Elton John AIDS Foundation năm 2004. Người đẹp cũng khoe viên đá quý tại cuộc thi "Completely Irresistible Face" của Gillette cùng năm đó.

Kournikova hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Iglesias và các con. Ảnh: @annakournikova/Instagram.

Đây không không phải chiếc nhẫn duy nhất gây sốt của cựu VĐV. Năm 2005, cô xuất hiện tại một số sự kiện với chiếc nhẫn vĩnh cửu nạm đầy kim cương nhỏ. Bắt đầu từ năm 2009, cô thường xuyên đeo một chiếc nhẫn kim cương màu vàng, cũng ấn tượng không kém chiếc nhẫn màu hồng trước đó.

Dù đó là chiếc nhẫn đính hôn thứ hai hay chỉ đơn giản là một món quà ngọt ngào, Iglesias được cho là đã dành tặng món trang sức đắt giá này cho Kournikova vào năm 2009 - một chiếc nhẫn kim cương vàng cắt kiểu radiant. Theo Brides, chiếc nhẫn này ước tính trị giá 5,4 triệu USD , và giống như chiếc nhẫn đính hôn đầu tiên của cô, nó có những viên đá nhỏ cắt kiểu trillion ở hai bên.