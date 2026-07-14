Chiếc nhẫn cầu hôn của TikToker gây sốt mạng

Màn cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương hai màu của cặp đôi TikToker khiến nhiều người theo dõi trầm trồ.

Ngày 12/7, Tina - chủ kênh TikTok Will và Tina - khiến người theo dõi bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi được bạn trai cầu hôn trên du thuyển.

Tina (Phan Hồng Thư, sinh năm 1996) từng là du học sinh Mỹ và là thạc sĩ ngôn ngữ. Hiện tại, cô đang học thạc sĩ truyền thông tại Singapore. Bạn trai cô là Will, Việt kiều Đức. Cặp đôi xây dựng kênh TikTok có hơn 200.000 người theo dõi với nội dung xoay quanh chuyện tình lãng mạn, cách yêu lành mạnh.

"Quần thì bẩn còn tôi thì mặc bikini nhưng sao hôm đó vẫn hoàn hảo đến lạ", Tina viết, kèm theo là những khoảnh khắc ngọt ngào được ghi lại vào ngày 26/6.

Khoảnh khắc cầu hôn của cặp đôi TikToker nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem. Sự chú ý đổ dồn vào chiếc nhẫn với đặc biệt, với hai viên kim cương khác màu, trên ngón tay khi cô nàng nói "em đồng ý".

Chiếc nhẫn cầu hôn phong cách Toi et Moi của TikToker Tina khiến người theo dõi trầm trồ.

Những người theo dõi gửi lời chúc mừng hạnh phúc, đặc biệt nhắc đến chi tiết viên kim cương màu hồng trên nhẫn.

Trước đây, Tina từng chia sẻ trong một video về mong muốn khi được cầu hôn, trong đó nhấn mạnh cô chỉ đồng ý nếu bạn trai tặng kim cương hồng. Cô cũng nói rằng nếu là nhẫn cưới thì viên kim cương không được cắt tròn xoe, khoảng tầm 3 carat.

"Theo dõi Tina từ lâu, thật mừng cho cô ấy khi cuối cùng cũng có happy ending", "Vẫn nhớ Tina từng nói chỉ đồng ý nếu được cầu hôn bằng kim cương hồng, và anh Will đã làm được", "Đây chính là minh chứng cho tình yêu lành mạnh và sự quan trọng của giao tiếp giữa hai người" - người theo dõi bình luận.

Kiểu dáng lạ của chiếc nhẫn cầu hôn cũng khiến nhiều fan tò mò: với hai viên kim cương đặt cạnh nhau, một viên màu trắng cắt hình bầu dục và một viên màu hồng cắt theo dáng quả lê. Đây là đặc trưng của phong cách Toi et Moi (tiếng Pháp có nghĩa anh và em) - kiểu nhẫn cưới được dự báo thành trend trong năm 2026.

Thay vì tập trung vào một viên kim cương duy nhất kiểu truyền thống, thiết kế Toi et Moi kết hợp hai viên đá quý, thường có hình dạng bổ sung hoặc tương phản nhau. Mỗi viên đá có thể tượng trưng cho một nửa của cặp tình nhân, thể hiện sự gắn kết trong mối quan hệ.

Năm 1796 đánh dấu thời điểm thiết kế này bắt đầu chinh phục trái tim và trí tưởng tượng của giới quý tộc châu Âu. Năm đó, chàng trai trẻ Napoleon Bonaparte đã cầu hôn Joséphine de Beauharnais bằng chiếc nhẫn vàng tinh xảo, có hai viên đá quý hình quả lê đặt cạnh nhau: một viên kim cương trắng rực rỡ và một viên sapphire xanh thẫm.

Thiết kế này đã trải qua vô số lần thay đổi - với nhiều loại đá quý, kiểu dáng bất đối xứng, cách gắn đá và các chi tiết trang trí khác nhau, đồng thời phản ánh thị hiếu và thẩm mỹ thay đổi của mỗi thời đại. Nhưng dù ở thời kỳ nào, đây vẫn là biểu tượng kinh điển cho tình yêu đôi lứa.