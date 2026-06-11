'Em bé' 25 tuổi mắc bệnh hiếm bất ngờ nổi tiếng ở Trung Quốc

Wang Junming năm nay 25 tuổi nhưng có thân hình và trí tuệ như một em bé. Anh được em gái 21 tuổi chăm sóc.

Wang (25 tuổi) mang hình dáng của một đứa trẻ do căn bệnh lạ.

Ở tuổi trưởng thành Wang Junming (đến từ tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc) cao 66 cm và có trí tuệ của một đứa trẻ. Anh được gia đình nuông chiều, kể cả người em gái 21 tuổi cũng gọi cậu là "bé con". Anh không cần phải lo lắng về việc tốt nghiệp hay tìm việc làm như các bạn cùng trang lứa, và đi ngủ trước 20h.

Wang trở thành hiện tượng nổi tiếng trên mạng sau khi em gái anh, Xiaoling, đăng tải chi tiết về cuộc sống thường nhật chăm sóc anh trai lên trang mạng xã hội. Kênh hiện có 163.000 người theo dõi.

Bọng mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt và những từ ngữ bật ra từ miệng "cậu bé" nhìn như vài tuổi khiến người xem bất ngờ, bối rối.

Những nhà hảo tâm đã liên hệ với bệnh viện giúp Wang. Tháng 2 vừa qua, anh được chẩn đoán mắc chứng thiếu hóc môn tuyến yên - một tình trạng trong đó tuyến yên không sản xuất đủ một hoặc nhiều hóc môn kiểm soát quá trình trao đổi chất và tăng trưởng.

Xiaoling chăm sóc anh trai 25 tuổi.

Theo báo cáo, hầu hết người mắc bệnh này được chẩn đoán trong độ tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi và có thể được điều trị đúng cách để phát triển thành người lớn.

Cha mẹ Wang đã đưa con trai đến bệnh viện ở thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh, để thăm khám. Tuy nhiên, gia đình quá nghèo với thu nhập hàng tháng chỉ 3.000 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng) từ công việc xây dựng của người cha nên đã không thể duy trì điều trị cho anh.

Mẹ của Wang nghĩ rằng đó là số mệnh và quyết tâm chăm sóc con đến hết đời.

Bác sĩ nội tiết Deng Chao tại Bệnh viện Tương Nha số 2 thuộc Đại học Trung Nam ở Trường Sa bắt đầu điều trị cho Wang sau khi anh được chẩn đoán. Ông cho biết gen POU1F1 của Wang, gen điều chỉnh sự phát triển của động vật có vú, bị bất thường.

Deng dẫn chứng một nghiên cứu năm 2021 cho thấy trên thế giới chỉ có 114 bệnh nhân như vậy, và nhiều người trong số họ đã phát triển chiều cao và chỉ số IQ bình thường sau khi được điều trị đúng cách.

Hiện tại, Wang đang được điều trị hormone định kỳ. Deng cho biết ông không thể dự đoán được hiệu quả của phương pháp này sẽ như thế nào.

3 năm sau khi Wang chào đời, cha mẹ sinh em gái Xiaoling. Khi Xiaoling còn học tiểu học, người mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước đây, cô khá xa cách với anh trai, nhưng sau khi mẹ được chẩn đoán bệnh, cô bắt đầu coi Wang như người mà mình có thể dựa vào về mặt tinh thần.

Xiaoling cố gắng làm việc để kiếm tiền điều trị cho anh trai.

Mặc dù cha mẹ muốn cô có cuộc sống riêng, Xiaoling vẫn sẵn lòng gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh trai mình. Cô bế Wang trên tay và dần dần hiểu được những lời lẩm bẩm của anh.

Theo thời gian, Wang cũng trở nên khá hơn, có thể nhận ra người em gái duy nhất của mình và thậm chí còn chỉ cho em vị trí chiếc điện thoại mà mẹ đã giấu đi.

Mẹ của họ sau đó cũng bất ngờ hồi phục sau căn bệnh ung thư. Nhưng Xiaoling quyết định ở lại nhà. Cô không đến thành phố lớn sau khi tốt nghiệp trường điều dưỡng. Thay vào đó, cô làm việc tại một phòng khám thẩm mỹ ở Trường Sa.

Xiaoling đã đồng hành cùng anh trai đến nơi điều trị.

Trên tài khoản mạng xã hội của Xiaoling, nhiều người xem hỏi liệu Wang có giống nhân vật trong bộ phim giả tưởng Mỹ "The Curious Case of Benjamin Button" (Dị nhân Benjamin), tức là sẽ dần cao lớn và trẻ hơn khi nhiều tuổi hơn hay không.

Cả Xiaoling và gia đình cô đều không biết câu trả lời. Bác sĩ nói rằng Wang có thể tự đi lại và đạt được chỉ số IQ cao hơn, nhưng họ không biết liệu xương của anh có chịu được trọng lượng ngày càng tăng hay không.

Xiaoling kể rằng hồi nhỏ, cô từng nghĩ anh trai mình sẽ không bao giờ già đi và sống đến hàng nghìn năm. Cô cũng dự tính để con cháu mình tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc anh về sau.

Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của Wang sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Xiaoling nói sẽ ở lại với anh trai, dự định mở một quán mì và phát livestream để kiếm tiền trả chi phí điều trị.