Khởi tố vụ chú chó 'triệu follow' bị trộm, giết thịt gây phẫn nộ ở TQ

Vụ việc chú chó Border Collie nổi tiếng tên Chutou bị bắt trộm rồi bán cho quán thịt chó để giết mổ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vừa có diễn biến mới đáng chú ý.

Hai người nghi trộm chó cưng "triệu view" ở Trung Quốc.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, cảnh sát đã chính thức chuyển vụ việc sang điều tra hình sự, mở ra khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị nghi bắt trộm chú chó.

Ngày 6/6, anh Guo - chủ nhân của Chutou - cho biết đã nhận được thông báo thụ lý vụ án từ Công an huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu. Theo đó, vụ việc được khởi tố để điều tra với tư cách một vụ trộm chó cảnh.

Trước đó, vụ việc chỉ được xử lý theo diện hành chính. Tuy nhiên, anh Guo đã nộp hàng loạt tài liệu nhằm chứng minh giá trị thực tế của Chutou vượt xa ngưỡng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) - mức tối thiểu để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm cắp theo quy định tại Trung Quốc.

Những tài liệu được cung cấp bao gồm hóa đơn mua chó, hồ sơ tiêm phòng và khám chữa bệnh trong suốt 8 năm nuôi dưỡng, chi phí chăm sóc, cũng như các hợp đồng quảng cáo và dữ liệu mạng xã hội của Chutou.

Không chỉ là thú cưng, Chutou còn là một "ngôi sao mạng" với hơn 1 triệu người theo dõi. Trong nhiều năm qua, chú chó đồng hành cùng anh Guo trong các chuyến du lịch khắp Trung Quốc và xuất hiện trong nhiều nội dung quảng cáo thương mại. Theo truyền thông địa phương, mỗi bài đăng quảng cáo có sự xuất hiện của Chutou có thể mang lại khoản thu nhập lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Chutou bị bắt trộm và bán cho quán thịt chó.

Sự việc xảy ra hôm 11/5 tại quê nhà của anh Guo ở huyện Ninh Lăng. Camera giám sát ghi lại cảnh một nam và một nữ đi xe máy điện dừng lại bên đường, dụ Chutou đi theo rồi đưa chú chó rời khỏi khu vực chỉ trong vài phút.

Quá trình truy tìm sau đó cho thấy Chutou đã bị bán cho một đầu mối thu mua thịt chó với giá chỉ 180 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng) trước khi bị giết mổ ngay trong ngày.

Vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ vì số phận của chú chó nổi tiếng mà còn bởi khoảng cách quá lớn giữa giá trị thực tế của Chutou và số tiền mà kẻ trộm thu được sau khi bán nó.

Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định giá bán 180 nhân dân tệ không phải căn cứ để xác định giá trị tài sản bị đánh cắp. Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ dựa trên giá thị trường và các chứng cứ liên quan để định giá tài sản. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp vụ việc được nâng cấp từ xử lý hành chính sang điều tra hình sự.

Anh Guo tuyên bố sẽ không chấp nhận hòa giải và tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng. Nếu giá trị của Chutou được cơ quan chức năng xác định vượt ngưỡng luật định, nghi phạm có thể đối mặt với cáo buộc trộm cắp và nguy cơ chịu án tù.