Vì sao người Nhật không uống nước trong bữa ăn?

Người Nhật thường hạn chế uống nước trong bữa ăn và ưu tiên nhai kỹ thức ăn. Thói quen này được cho là có lợi cho tiêu hóa.

Người Nhật thường không uống quá nhiều nước trong bữa ăn. Ảnh: iStock.

Nếu từng dùng bữa tại Nhật Bản, nhiều du khách có thể nhận thấy một điều khá khác biệt là người Nhật thường không uống nhiều nước trong bữa ăn. Tại các nhà hàng, thực khách thường chỉ được phục vụ một cốc nước hoặc trà rất nhỏ, thay vì những ly nước đá lớn liên tục được châm thêm như ở nhiều quốc gia phương Tây.

Thói quen này bắt nguồn từ cả yếu tố văn hóa lẫn quan niệm về sức khỏe. Trong các triết lý dưỡng sinh phương Đông, hệ tiêu hóa thường được ví như một “ngọn lửa” giúp cơ thể xử lý thức ăn. Vì vậy, việc uống quá nhiều nước trong lúc ăn được cho là có thể làm suy yếu quá trình tiêu hóa, dù quan điểm này chưa được khoa học hiện đại chứng minh rõ ràng.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng tại Nhật Bản cũng có một cách lý giải khác. Theo họ, khi uống quá nhiều nước trong bữa ăn, con người có xu hướng nhai ít hơn. Thay vì nghiền nát thức ăn bằng răng, nhiều người vô thức dùng nước để “đẩy” thức ăn xuống dạ dày nhanh hơn. Điều này có thể khiến quá trình tiêu hóa kém hiệu quả hơn so với việc nhai kỹ.

Nhai kỹ từ lâu đã được xem là một nguyên tắc quan trọng trong văn hóa ăn uống của người Nhật. Không chỉ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, việc ăn chậm và nhai nhiều còn tạo cảm giác no sớm, hạn chế tình trạng ăn quá mức. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần giúp tỷ lệ béo phì ở Nhật Bản luôn thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người Nhật hoàn toàn tránh uống nước khi ăn. Họ vẫn uống nước hoặc trà nếu cảm thấy khát, nhưng thường với lượng vừa phải. Thay vì phụ thuộc vào đồ uống, nhiều người Nhật bổ sung nước cho cơ thể thông qua các món ăn có hàm lượng nước cao như súp miso, canh hoặc rau củ.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục cho thấy uống nước trong bữa ăn gây hại cho tiêu hóa. Điều quan trọng nằm ở sự cân bằng. Thói quen của người Nhật không phải là kiêng nước tuyệt đối, mà là ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn và tránh uống quá nhiều trong một bữa ăn.