Quản lý sân pickleball TP.HCM lên tiếng về 'hóa đơn 6,8 triệu đồng'

Hóa đơn với 290 lon/chai bia, nhiều khô cá, trứng luộc... có giá hơn 6,8 triệu đồng được cho là ở một sân pickleball tại TP.HCM đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hóa đơn, ghi thời gian là ngày 5/6 tại Sân cầu lông và pickleball Tô Ký (xã Đông Thạnh, TP.HCM), bao gồm 255 lon bia (giá 20.000 đồng/lon), 35 chai bia (giá 18.000 đồng/chai).

Ngoài ra, một số loại khô cá, khô mực nướng, lạp xưởng, trứng gà luộc cũng được liệt kê trong hóa đơn này, tổng cộng lên tới 6.850.000 đồng. Ngay khi được chia sẻ, hình ảnh hóa đơn thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội với nhiều bình luận tò mò tính thực hư.

Hóa đơn 6,8 triệu đồng ở sân pickleball được nhiều người chia sẻ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Trường, quản lý Sân cầu lông và pickleball Tô Ký, khẳng định hình ảnh đang lan truyền không phải là hóa đơn được xuất tại sân, đồng thời cho rằng có thể ai đó đã cố tình photoshop nội dung.

"Tôi đang tìm hiểu xem có vấn đề gì không, nhưng chắc chắn hóa đơn này không tồn tại trong máy tính của sân. Hóa đơn tạo ra phải thanh toán, tính từ máy, liên kết đầy đủ chứ không tạo bậy bạ được", anh nói.

Anh Trường cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong tờ hóa đơn đang lan truyền. Cụ thể, số lượng bia được gọi quá nhiều, lên tới 290 lon/chai, trong khi lượng thức ăn quá ít. Bên cạnh đó, giờ khách vào là 17h45, còn giờ in hóa đơn là 17h46.

Nam quản lý cũng cho hay khu vực sân chỉ bán nước uống, một số đồ ăn nhẹ cho khách như trứng luộc, hoa quả, không phục vụ bia rượu hay các món ăn như trong hóa đơn trên.

"Có thể ai đó cố tình tạo ra để câu view, hoặc khách của sân trêu đùa nhưng mọi chuyện lỡ đi xa quá. Nói chung, sân chúng tôi đang bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc này", anh nói.

Trước khả năng khách hàng nhờ nhân viên của sân tạo hóa đơn giả để chụp hình, làm content, anh Trường cho biết đang điều tra và sẽ đuổi việc nhân viên nếu có hành vi này.

Chiều 6/6 trên fanpage Facebook, Sân cầu lông và pickleball Tô Ký cũng đã đăng tải thông báo chính thức, phủ nhận nội dung hóa đơn đang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện, sự việc vẫn thu hút nhiều sự quan tâm, bàn luận xoay quanh hóa đơn và môn thể thao phổ biến tại Việt Nam.