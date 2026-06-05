Đàn 'cá lóc bay' độc đáo từng giúp chủ thu tiền tỷ/năm, giờ ra sao?

Được xem là một trong những dịch vụ độc đáo ở khu du lịch Cần Thơ, "cá lóc bay" hiện vẫn được gia đình anh Hồng Tiến duy trì song không còn hút khách nhiều như trước.

Đàn 'cá lóc bay' độc đáo hút khách ở miền Tây Nhiều năm nay, khu du lịch của gia đình Hồng Tiến (Cần Thơ) đón nhiều khách đến xem biểu diễn cá lóc bay, khi đàn cá lao khỏi mặt nước để đớp mồi theo huấn luyện.

Vừa bước đến gần ao cá trong khuôn viên khu du lịch của gia đình, Lê Hồng Tiến (sinh năm 1997) vừa gõ vào xô đựng thức ăn trên tay, báo hiệu cho đàn cá lóc đang đợi mồi bên dưới.

Nghe tiếng "kẻng báo cơm" quen thuộc, đàn cá đã qua huấn luyện tập trung lại, hướng lên mặt nước. Ngay khi thức ăn được tung ra, hàng trăm con phi cao khỏi mặt nước đớp mồi, tạo nên cảnh tượng lạ mắt trong chốc lát. Xung quanh, nhiều du khách ồ lên thích thú với màn biểu diễn, ghi hình lại bằng điện thoại.

Được gọi là "cá lóc bay", tiết mục biểu diễn này cũng là một trong những điểm hút khách đến với khu du lịch của gia đình anh Tiến, nằm trong Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (TP Cần Thơ) nhiều năm nay. Thời gian gần đây, một số video ghi lại cảnh "cá lóc bay" lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò trở lại về dịch vụ độc đáo này.

Huấn luyện cá biểu diễn

Gia đình anh Tiến được xem là nơi đầu tiên có dịch vụ biểu diễn cá lóc bay ở Cần Thơ. Thậm chí, "cá lóc bay Tín Hòa" cũng đã được đăng ký bản quyền thương hiệu.

Ông Lê Trung Tín - bố anh Tiến - từng cho biết gia đình đào ao, thả cá từ cuối những năm 90. Trong quá trình cho cá ăn, ông Tín nhận thấy vài con thường nhảy lên cao đớp mồi, trông khá đẹp mắt nên nảy ra ý tưởng huấn luyện cá "bay".

Thay vì vãi thức ăn nổi trên mặt nước như trước, ông tung mồi lên cao, khiến cá tạo thói quen nhảy khỏi mặt nước. Trước đó, ông gõ nhiều lần vào xô đựng thức ăn để cá quen âm thanh, tập trung lại, giống như tiếng báo hiệu giờ ăn và hiệu lệnh "bay".

Từ ý tưởng huấn luyện để cho vui mỗi khi chăn cá ban đầu, ông Tín thử biểu diễn cho khách đến tham quan xem và nhận về phản ứng tích cực, thậm chí nhiều người đến tận nơi chỉ để nhìn tận mắt cá lóc bay.

Đàn cá lao lên đớp mồi tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Thời điểm năm 2017, 2018, khu du lịch của gia đình ông Tín từng tiếp nhiều đoàn khách mỗi ngày, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng/năm nhờ bán vé tham quan và các nông thủy sản gia đình nuôi trồng.

Cá lóc lý tưởng để "bay" thường dao động cân nặng từ 700 gram đến 1 kg. Cũng chính nhờ thường xuyên nhảy lên cao, cá được đánh giá có độ săn chắc, dai thịt hơn cá nuôi bình thường.

Khi cá đạt trọng lượng khoảng trên 1 kg sẽ được chuyển sang bán thịt, chế biến cho khách ăn tại chỗ vì lúc này cá nặng cân, thường bay thấp và lười bay hơn.

Từ nhỏ, anh Tiến đã theo bố học nuôi, huấn luyện đàn cá trong khu du lịch gia đình. Anh cho biết để tạo được màn biểu diễn đẹp, người thực hiện phải am hiểu cá, thuần thục hiệu lệnh và chờ đến khi cá tập trung cao độ mới thả mồi.

"Tôi thấy việc này khá thú vị nên cũng quyết định học và định hướng theo công việc của gia đình. Từ năm 2019, tôi cũng dần thay bố điều hành khu du lịch và biểu diễn cá lóc bay", anh nói với Tri Thức - Znews.

Qua thời hoàng kim

Dù vẫn duy trì hoạt động khu du lịch, đặc biệt là tiết mục cá lóc bay độc đáo, đồng thời bổ sung một số dịch vụ tham quan, anh Tiến thừa nhận doanh thu của gia đình không thể so với thời điểm khoảng chục năm trước, hiện còn khoảng 500 triệu đồng/năm.

Theo anh, một trong các lý do là việc nhiều khu du lịch lân cận cũng nuôi, huấn luyện cá lóc bay biểu diễn, khiến gia đình anh không còn là nơi duy nhất cung cấp dịch vụ.

"Ban đầu có nhiều nơi học theo lắm nhưng chỉ sau vài năm là dẹp vì không huấn luyện thuần thục, theo nghề được. Nhưng giờ vẫn còn vài nơi trên Cồn Sơn có cá lóc bay, khách cũng vì thế mà tản mác ra", anh nói.

Hiện vẫn có nhiều khách đến khu du lịch gia đình anh Tiến xem cá lóc bay song không đông đảo như trước.

Hiện, gia đình anh Tiến nuôi khoảng 10.000 con cá lóc trong khuôn viên tham quan rộng khoảng 1 ha. Trung bình mỗi ngày, anh đón khoảng 30-40 khách, cuối tuần đông hơn khoảng 50-70 khách.

Với giá vé vào cửa 39.000 đồng/người, du khách có thể được xem cá lóc bay, đi tham quan, chụp hình trong khu vực, ăn ổi, uống trà và bơi xuồng. Với hạng vé cao hơn như 79.000, 99.000 đồng, du khách sẽ được trải nghiệm hái, ăn thêm nhiều loại trái cây khác trong vườn như nho thân gỗ, vú sữa hoàng kim.

Bên cạnh đó, khu du lịch cũng phục vụ chế biến cá lóc cho khách thưởng thức tại chỗ, với giá 250.000 đồng/kg đã bao gồm công chế biến và đồ ăn kèm.