Em gái Đặng Văn Lâm đón tuổi 19

Nhân sinh nhật tuổi 19, Đặng Thanh Giang thu hút sự chú ý với bộ ảnh được đánh giá vừa dễ thương, vừa trưởng thành gợi cảm.

Trong bộ ảnh mừng tuổi mới được chia sẻ trên trang cá nhân ngày 6/6, Thanh Giang diện set đồ hai mảnh màu trắng họa tiết hoa nhí, gồm áo hai dây dáng corset ôm sát cơ thể và quần short đồng bộ, phối cùng đôi tất cao quá gối màu trắng.

Bên cạnh đó, lối trang điểm trong trẻo với tông hồng nhạt, mái tóc uốn xoăn nhẹ buông tự nhiên và các phụ kiện tóc hình nơ nhỏ giúp cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, ngọt ngào.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, người theo dõi để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài và lời chúc mừng sinh nhật cô gái vừa tròn 19 tuổi.

Nữ tính, gợi cảm cũng là phong cách Thanh Giang thường xuyên theo đuổi khi xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua. Bước qua tuổi trưởng thành, cô chuộng trang phục ôm sát, cắt xẻ khoe hình thể hơn, khác biệt rõ rệt so với vẻ trong trẻo thường thấy trước đây.

Bộ ảnh mừng tuổi 19 của Thanh Giang.

Đặng Thanh Giang (sinh năm 2007) được nhiều dân mạng Việt dành sự quan tâm khi là em gái út của thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm và có ngoại hình sáng, đặc biệt là chiều cao nổi bật 1,77 m khi mới 18 tuổi.

Cô sinh ra tại Nga, vài năm gần đây mới cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống. Cô tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2025 tại Vũng Tàu.

Hồi tháng 4, Thanh Giang bất ngờ chia sẻ hình ảnh trình diễn với vai trò người mẫu trong một sự kiện của nhãn hàng, đánh dấu mốc theo đuổi công việc này. Dù là lần đầu trình diễn, Thanh Giang nhận nhiều lời khen với thần thái cuốn hút, bước đi tự tin. Chiều cao nổi bật khoảng 1,8 m cũng giúp cô tôn lên trang phục và không kém cạnh các người mẫu khác.

Việc Thanh Giang trở thành người mẫu cũng nhận sự ủng hộ lớn từ gia đình. Ông Đặng Văn Sơn - bố Thanh Giang - từng chia sẻ hình ảnh của con gái cùng lời nhắn nhủ: "Những bước chân đầu tiên thơ dại của con, trên con đường mà con hằng mơ ước, chúc con vững bước và thành công con nhé!".

Thanh Giang thay đổi phong cách khi bước sang tuổi mới.