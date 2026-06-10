Khách Trung Quốc trả nhầm 8 triệu cho đơn hàng 760.000 đồng

Thấy vị khách người Trung Quốc đưa thừa quá nhiều tiền, chị Thắm vội lấy đúng con số rồi trả lại phần dư cho anh.

Chủ quán giật mình khi khách Trung Quốc trả thừa quá nhiều tiền Thấy khách đưa 8 triệu cho hóa đơn 760.000 đồng, nữ chủ quán ở Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) bất ngờ, sau đó trả lại phần thừa.

Chiều 4/6, trong lúc bán hàng tại cửa tiệm văn phòng phẩm ở Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), chị Phạm Thắm bất ngờ gặp một tình huống hi hữu với một vị khách người Trung Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thắm cho biết nam thanh niên bước vào mua một số đồ văn phòng phẩm với tổng hóa đơn 760.000 đồng. Tuy nhiên, khi thanh toán, anh lại đưa cho chị một xấp tiền gồm khoảng 16 tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Chị Thắm cho biết ban đầu, chị khá bất ngờ khi thấy khách đưa quá nhiều tiền.

"Bạn đó không biết tiếng Việt, còn tôi cũng không biết tiếng Trung. Bạn chỉ món nào thì tôi lấy món đó. Thấy bạn ấy không biết tiếng nên tôi ghi hóa đơn để bạn dễ hiểu", chị kể.

Theo chị Thắm, sau khi tính tiền, chị đã nói tổng hóa đơn là 760.000 đồng và vị khách cũng nhắc lại con số này. Tuy nhiên, đến lúc thanh toán, nam thanh niên lại đưa thừa quá nhiều khiến chị giật mình.

"Thấy bạn ấy đưa thừa nên tôi lấy đúng số tiền hàng rồi trả lại phần còn lại. Tôi cũng nhắc rằng lần sau đi mua hàng thì nên dẫn theo người Việt để tránh nhầm lẫn", chị nói.

Do bất đồng ngôn ngữ, chị không chắc vị khách có hiểu hết những gì mình nói hay không. "Thấy bạn ấy chỉ cười ngại rồi cảm ơn", chị chia sẻ.

Chị Thắm cho biết đây không phải lần đầu tiên chị gặp khách hàng thanh toán nhầm tiền. Tuy nhiên, những trường hợp trước đó chỉ là số tiền nhỏ, còn đây là lần hiếm hoi chị chứng kiến một vị khách đưa thừa số tiền lớn đến vậy.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Bên dưới bài đăng, không ít dân mạng dành lời khen cho sự trung thực và tốt bụng của chị chủ cửa hàng: "May mắn cho bạn khách khi gặp được chị chủ có tâm", "Đọc xong thấy ấm lòng. Người bán hàng trung thực luôn đáng được trân trọng", "Khách nước ngoài không rành ngôn ngữ nên rất dễ nhầm lẫn. Chị chủ xử lý quá dễ thương".