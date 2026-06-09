'Bể bơi' của đám trẻ bất ngờ bung thành, nước ào ra ướt cả sân thóc

5 em nhỏ đang vui đùa trong "bể bơi" tự chế thì thành bể bất ngờ bị bục, khiến nước tràn ra sân, làm ướt số thóc gia đình đang phơi.

Bể bơi của đám trẻ bất ngờ bung thành, cả sân thóc ngập nước Bể bơi tự chế bất ngờ bung thành khi 5 em nhỏ đang nô đùa, khiến nước tràn ra sân làm ướt thóc vừa phơi của gia đình ở Hà Nội và tạo nên khoảnh khắc "bất lực" gây sốt MXH.

Khoảng 18h30 ngày 7/6, anh Cường (sinh sống tại Hà Nội) cùng gia đình đang tranh thủ thu dọn số thóc vừa phơi ngoài sân thì bất ngờ nghe tiếng động phát ra từ khu vực các cháu nhỏ đang vui chơi.

Trước đó, gia đình anh Cường đã tận dụng những tấm ván gỗ do cụ của các bé tự đóng để làm một bể bơi mini cho các cháu tắm trong những ngày hè nóng nực. Tuy nhiên, sau khoảng một giờ vui đùa dưới nước, phần khung gỗ bất ngờ bị bung ra khiến nước tràn ra sân.

"Ngày nào các cháu cũng tắm bình thường, không sao cả. Đến đúng hôm nhà đang phơi thóc thì bể lại bung ra", anh Cường bật cười kể với Tri Thức - Znews.

Anh cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc các tấm ván được ghép bằng đinh nhưng chưa đủ chắc chắn. Trong lúc 4-5 đứa trẻ nô đùa, áp lực từ lượng nước và sự va chạm liên tục khiến các mối ghép bị tách ra.

May mắn, sự cố không gây nguy hiểm cho các em nhỏ. Tuy nhiên, lượng nước lớn đổ xuống sân đã làm ướt phần thóc đang phơi, khiến cả gia đình phải tất bật thu dọn.

"Dù vậy, sự việc cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hai vợ chồng tôi cùng bố mẹ dọn dẹp đến khoảng 19h30 là xong. Nay chúng tôi lại phơi tiếp", anh nói.

Theo anh Cường, 5 bé nhỏ đều là con của vợ chồng anh và con của chị gái ruột. Anh khẳng định các cháu đều rất ngoan và hiếu động đúng với lứa tuổi.

"Cháu nào cũng ngoan cả. Mấy đứa chỉ ham chơi thôi", anh chia sẻ.

Anh cũng kể thêm chỉ vài ngày trước, một trong các cháu vừa gặp sự cố khi đi xe và phải khâu vài mũi. Vì vậy, sau sự việc lần này, gia đình sẽ cẩn thận hơn trong việc gia cố khu vực vui chơi để đảm bảo an toàn cho các bé trong dịp nghỉ hè.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc sau đó được anh Cường đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bên dưới bài đăng, hàng nghìn lượt thích và bình luận được để lại. Nhiều người cho rằng đây là "tai nạn" mang đậm không khí mùa hè của các gia đình có trẻ nhỏ. "Nhìn buồn cười ghê, đúng kiểu bất lực trôi đi", một tài khoản bình luận. Trong khi đó, người khác hài hước viết: "Kiếp nạn của gia đình khi gặp khối nghỉ hè".