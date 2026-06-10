Đoàn nhà trai đẩy đò khỏi mắc cạn để kịp giờ đón dâu
Sự cố bất ngờ xảy ra đúng lúc đoàn nhà trai chuẩn bị sang nhà gái bằng đò ở Cần Thơ. May mắn, quá trình đón dâu vẫn diễn ra thuận lợi.
Thấy khách đưa 8 triệu cho hóa đơn 760.000 đồng, nữ chủ quán ở Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) bất ngờ, sau đó trả lại phần thừa.
Sự cố bất ngờ xảy ra đúng lúc đoàn nhà trai chuẩn bị sang nhà gái bằng đò ở Cần Thơ. May mắn, quá trình đón dâu vẫn diễn ra thuận lợi.
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