Công an xử phạt cô gái đăng 37 bài viết về 'hiện tượng lạ' ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính L.Q.A. vì đăng tải nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến các hiện tượng "mang yếu tố tâm linh" khi du lịch tại đây.

L.Q.A, cô gái thừa nhận đăng tải 37 bài viết về "hiện tượng lạ" ở Ninh Bình, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thời gian gần đây, một tài khoản Threads mang tên "Netolatone" liên tục đăng tải các bài viết kể về những trải nghiệm được cho là huyền bí, tâm linh trong chuyến tham quan tại Ninh Bình. Nội dung các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ và tương tác.

Trước diễn biến trên, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung thông tin được đăng tải nhằm ngăn chặn việc lan truyền thông tin thất thiệt, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch của địa phương.

Qua điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định chủ tài khoản trên là L.Q.A, trú tại Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an ngày 8/6, L.Q.A thừa nhận đã đăng tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh trong quá trình du lịch tại Ninh Bình. Theo cơ quan chức năng, nhiều chi tiết trong các bài viết không có căn cứ xác thực, không có người làm chứng; một số nội dung được chính chủ tài khoản tự thêm thắt nhằm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện.

Quá trình xác minh, cơ quan công an cũng làm việc với anh Nguyễn Mạnh T. (sinh năm 1986, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), người lái xe chở L.Q.A trong chuyến đi. Anh T. khẳng định không có sự việc xe gặp sự cố giữa đường, không có chuyện đuổi nữ du khách xuống xe hay cùng ngồi chờ người yêu cũ của nữ du khách đến đón như những gì được phản ánh trên mạng xã hội.

Ngoài ra, các tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ hoặc cho mẹ của người yêu cũ nhằm tạo màu sắc tâm linh cho câu chuyện cũng được xác định là hoàn toàn không có thật.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên không gian mạng, L.Q.A đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nguồn tin trước khi phát tán, tránh đăng tải nội dung sai sự thật nhằm câu kéo tương tác hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, bởi các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.