Bức ảnh ở trận Hàn Quốc - CH Czech khiến FIFA 'muối mặt'

Khán giả trận Hàn Quốc gặp CH Czech được công bố đạt 98,5% sức chứa sân Estadio Akron, nhưng trên khán đài lại xuất hiện quá nhiều khoảng trống.

Các ghế trống chủ yếu nằm ở khu vực VIP. Ảnh: Paul Childs/Reuters.

Trận đấu thứ hai của World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều hàng ghế trên khán đài bị bỏ trống.

Dù đội tuyển Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1, sân Estadio Akron dường như không đạt mức kín chỗ như kỳ vọng, giữa lúc giải đấu đối mặt với những chỉ trích liên quan đến giá vé quá cao, theo The Telegraph.

Ban tổ chức công bố lượng khán giả đến sân là 44.985 người, trong khi sức chứa của Estadio Akron là 45.664 chỗ ngồi. Tuy nhiên, trên truyền hình và tại sân vẫn có thể dễ dàng nhận thấy những khoảng ghế đỏ trống rải rác ở nhiều khu vực, đặc biệt là khu ghế VIP sát sân nằm ở trung tâm khán đài phía đông.

Các ghế trống chủ yếu tập trung tại những khu vực VIP, nơi giá vé được cho là dao động từ 400 USD (khoảng 10 triệu đồng) đối với vé phổ thông đến 5.000 USD (130 triệu đồng) cho các gói dịch vụ tiếp khách doanh nghiệp.

Việc bán vé là một trong những điểm gây tranh cãi chính trong quá trình chuẩn bị cho World Cup lần này. Ảnh: Paul Childs/Reuters.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu tại Guadalajara, sau khi tham dự lễ khai mạc ở Mexico City trước đó một ngày.

Con số khán giả được công bố cho thấy gần như toàn bộ số vé đã được bán hết. Tuy nhiên, nhiều khả năng một lượng vé đã được mua bởi các cá nhân hoặc phe vé nhưng không thể bán lại cho người hâm mộ.

Trận đấu diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc họp báo trước giải của ông Infantino. Tại đây, người đứng đầu FIFA tuyên bố: “Tính đến hôm nay, chúng tôi đã bán được hơn 6 triệu vé. Nhu cầu là chưa từng có, không chỉ hơn một chút mà cao gấp 10 lần hoặc hơn”.

Trước đó vào tháng 4, ông cũng từng khẳng định: “Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về vé World Cup. Chúng tôi nhận được 500 triệu yêu cầu mua vé. Năm trăm triệu. Hai kỳ World Cup trước cộng lại chỉ có 50 triệu yêu cầu. Còn lần này là 500 triệu”.

Sự xuất hiện của các hàng ghế trống có thể trở thành tranh cãi lớn tiếp theo của World Cup 2026.

Giá vé World Cup gây tranh cãi

Chính sách bán vé là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trước thềm giải đấu.

Cuộc khủng hoảng được xem là lớn nhất dưới thời ông Infantino nổ ra hồi tháng 12 năm ngoái, khi có thông tin cho thấy giá vé một số trận đấu lên tới 8.680 USD (228 triệu đồng).

Trước phản ứng mạnh mẽ từ các hội cổ động viên, FIFA buộc phải công bố một lượng rất hạn chế vé giá 60 USD (1,5 triệu đồng), phân bổ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia để dành cho những người hâm mộ trung thành nhất.

Tuy nhiên, giá vé ở các hạng mục khác tiếp tục tăng do FIFA áp dụng cơ chế định giá động (dynamic pricing). Đến tháng 4, giá vé cao nhất của trận chung kết đã tăng lên 10.990 USD (290 triệu đồng).

Những tranh cãi này đã dẫn tới một đơn khiếu nại chính thức gửi lên Ủy ban châu Âu, đồng thời khiến tổng chưởng lý bang New York và New Jersey mở cuộc điều tra đối với các cáo buộc FIFA “thổi giá vé một cách giả tạo” và “gây hiểu nhầm cho người hâm mộ”.

Gianni Infantino đã đến xem trận đấu ở Guadalajara, sau khi tham dự trận đấu khai mạc ở Mexico City. Ảnh: Alex Cruz/Shutterstock.

Theo các nguồn tin, cơ quan điều tra thậm chí đã lên kế hoạch yêu cầu FIFA cung cấp tài liệu và thông tin liên quan.

FIFA bảo vệ chính sách của mình bằng lập luận rằng mức giá hiện nay tương đồng với nhiều sự kiện thể thao lớn khác tại Bắc Mỹ. Tổ chức này cũng khẳng định phần doanh thu ròng thu được sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển của bóng đá trên toàn thế giới.

Dù hơn 80.000 khán giả đã lấp đầy sân Azteca trong trận khai mạc giữa đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi, hình ảnh những dãy ghế trống tại sân vận động gần 46.000 chỗ ở Guadalajara - một thành phố có truyền thống bóng đá lâu đời - càng làm gia tăng các chỉ trích nhắm vào chiến lược thương mại của FIFA tại kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.

Một số người hâm mộ có mặt trên sân cho rằng giá vé quá cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng ghế trống, đồng thời chỉ trích mô hình định giá hiện nay của FIFA.

Tổ chức Football Supporters Europe (FSE) trước đó cũng cảnh báo rằng mức giá vé “mang tính tận thu” sẽ khiến người hâm mộ bình thường bị gạt ra khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FSE, giá vé World Cup 2026 đã tăng gấp 5 lần so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.