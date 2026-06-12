Bí mật của Son Heung-min

Đôi chân nhỏ hơn mức trung bình lại chính là nền tảng cho những màn trình diễn phi thường của Son Heung-min trên sân cỏ.

Son Heung-min có cỡ chân nhỏ hơn mức trung bình so với nam giới trưởng thành Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Cao 1,83 m và có thân hình vạm vỡ, Son Heung-min, đội trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, khiến nhiều người bất ngờ khi đi cỡ giày tương đối khiêm tốn, chỉ 255-260 mm (tương đương cỡ 38 của EU, hay 7,5-8 theo bảng size Mỹ).

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là đôi chân của Son - nhỏ hơn cỡ chân trung bình của một người đàn ông trưởng thành Hàn Quốc - lại chính là nền tảng cho những màn trình diễn phi thường của anh trên sân cỏ, theo Korea JoongAng Daily.

Đôi chân biến dạng

Theo thông tin từ JoongAng Ilbo, Son chuẩn bị 3 cỡ giày khác nhau - 255 mm, 260 mm, 265 mm - và lựa chọn một đôi trong số đó vào ngày thi đấu, tùy thuộc vào tình trạng bàn chân và những thay đổi nhỏ trong thể trạng của anh. Giày của tiền đạo 34 tuổi được làm riêng với sự chú trọng tỉ mỉ đến đặc điểm thể chất cá nhân.

Sở thích đi giày bó sát của ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc cũng tương tự như việc một vận động viên golf chú trọng đến cảm giác của quả bóng ngay khi nó chạm vào mặt gậy.

Đó là một lựa chọn có chủ đích nhằm tối đa hóa cảm giác. Son muốn cảm nhận được dù chỉ là ma sát nhỏ nhất qua các đầu dây thần kinh ở ngón chân mỗi khi anh chạm vào bóng trên sân.

Tuy nhiên, cái giá phải trả rất đắt.

Theo lời kể, đôi chân trần của Son rơi vào tình trạng tồi tệ đến mức anh không muốn cho người khác nhìn thấy. Móng chân đã rụng, để lại những vết bầm tím, trong khi bàn chân của anh bị xoắn vặn và cong vênh một cách bất thường, giống bàn chân của vũ công ballet Kang Sue-jin.

Đôi chân trần biến dạng, bầm tím vì tập luyện và thi đấu của Son Heung-min. Ảnh: JoongAng Ilbo.

Dù trông có vẻ không đẹp mắt, đôi chân ấy, theo một nghĩa nào đó, là "huy chương danh dự" tượng trưng cho máu, mồ hôi và nước mắt của Son.

Chúng là minh chứng cho vô số những pha bứt tốc và những pha tắc bóng quyết liệt mà anh đã trải qua trong suốt sự nghiệp. Chúng là dấu ấn của quá trình luyện tập lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ mà anh đã trải qua khi còn nhỏ ở Chuncheon, Gangwon - nơi mỗi ngày anh tập 500 cú sút với mỗi chân dưới sự hướng dẫn của cha mình, ông Son Woong-jung.

Điều kỳ diệu

Đôi giày của Son cũng đã được cải tiến song song với sự tiến bộ của anh trong sự nghiệp bóng đá.

Adidas, nhà tài trợ cho Son từ năm 2008, khi anh còn chơi cho Hamburg ở Đức, đã liên tục cho ra mắt những đôi giày phản ánh sự phát triển của tiền đạo sinh năm 1992. Mang đôi Adizero F50 tại World Cup 2014 ở Brazil, Son đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup vào lưới Algeria.

Tại World Cup 2018 ở Nga, Son đã lập kỷ lục chạy nước rút 50 m chỉ trong 7 giây - đạt tốc độ tối đa 32,83 km/giờ - trước khi ghi bàn vào lưới của Đức, đội bóng khi đó đang xếp hạng số 1 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA.

Son chọn giày bó sát, khiến đôi chân của anh chịu nhiều sức ép.

Ở World Cup Qatar cách đây 4 năm, Son ra sân với đôi giày X Speedportal không dây buộc. Trong trận đấu với Uruguay, anh đã phải chịu đựng việc bị rách tất và bị tuột giày trong những pha tranh chấp quyết liệt với các hậu vệ. Sau đó, anh thực hiện đường chuyền sắc bén kiến ​​tạo cho bàn thắng quyết định của Hwang Hee-chan vào lưới Bồ Đào Nha, giúp Hàn Quốc tiến vào vòng 16 đội.

Trong cả 3 lần tham dự World Cup, một lá cờ nhỏ của Hàn Quốc luôn được gắn trên giày của anh ấy.

Trong kỳ World Cup thứ 4 của mình, Son dự kiến mang giày F50 Hyperfast Elite Laceless. Với phối màu Solar Red (đỏ mặt trời) nổi bật, đôi giày chỉ nặng 130 gram và tích hợp phần thân trên bằng lưới siêu nhẹ cùng công nghệ SpeedSystem được thiết kế để tối đa hóa độ bám và tốc độ.

Mặc dù Son hiện 34 tuổi và đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thông thường của một cầu thủ bóng đá, tầm ảnh hưởng của anh vượt xa bất cứ điều gì có thể đo lường bằng kích thước đôi chân của mình.

Giá trị tài sản ròng của Son Heung-min ước tính khoảng 100 triệu USD , xếp thứ 7 trong số 1.248 cầu thủ dự kiến ​​tham gia World Cup. Anh chỉ đứng sau những siêu sao toàn cầu như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Lionel Messi của Argentina, Neymar của Brazil, Kylian Mbappé của Pháp, Harry Kane của Anh và Mohamed Salah của Ai Cập.

Son là gương mặt quen thuộc trong các quảng cáo cho nhiều thương hiệu đình đám. Anh nhận mức lương hàng năm là 11,15 triệu USD từ câu lạc bộ bóng đá Los Angeles.

Gần đây, anh xuất hiện trong chiến dịch tài trợ toàn cầu của McDonald's cho World Cup cùng với Ronaldinho, Thierry Henry và David Beckham. Trong số các cầu thủ đang thi đấu, chỉ có Son và thần đồng người Tây Ban Nha Lamine Yamal được góp mặt. McDonald's cũng đã phát hành những chiếc cốc kỷ niệm có in hình màn ăn mừng "bấm máy ảnh" đặc trưng của Son.

Khoảng cách giữa thể hình cường tráng và đôi chân có khớp xương bất thường của Son đã được thu hẹp không chỉ bởi tài năng thiên bẩm mà còn bởi nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuy nhỏ bé về kích thước, đôi chân ấy lại có khả năng tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong bóng đá. Tại World Cup lần này, đôi chân của Son dường như sẵn sàng làm cả thế giới kinh ngạc một lần nữa.