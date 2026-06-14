4 'nữ CĐV quyến rũ bậc nhất World Cup' giờ ra sao?

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Larissa Riquelme trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau vài trận đấu của Paraguay, dù không tới tận nơi để cổ vũ. Khi đó, cô làm việc cho một kênh truyền hình ở địa phương và thường xuyên xuất hiện tại các khu vực công cộng của thủ đô Asuncion để “tiếp lửa” cho đội bóng quê hương. Hình ảnh cô gái Paraguay tràn đầy sức sống và cuồng nhiệt nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Người đẹp sinh năm 1985 được truyền thông quốc tế gọi là "nữ CĐV gợi cảm nhất World Cup" hay “bạn gái World Cup”. Ảnh: Marca.