4 'nữ CĐV quyến rũ bậc nhất World Cup' giờ ra sao?

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Sim Mina là một trong những biểu tượng nhan sắc của World Cup 2002 - giải đấu do Hàn Quốc và Nhật Bản cùng đăng cai. Xuất hiện trên khán đài để “tiếp lửa” cho đội nhà, Mina lọt vào ống kính máy quay và nhanh chóng “gây sốt” trên các kênh truyền thông nhờ nhan sắc quyến rũ, thân hình bốc lửa. Với biệt danh "Miss World Cup", cô từ một vũ công không tên tuổi bất ngờ được săn đón, thuận lợi bước vào làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Alamy.
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Mina ký hợp đồng với công ty âm nhạc và phát hành album đầu tay Rendezvous vào cuối năm 2002. Ca khúc Answer the Phone của cô từng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1972 không theo nghề ca sĩ lâu dài mà chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội, tập trung vào mảng thể hình. Ảnh: Maxim Korea, Alamy.
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Hiện ở tuổi 55, Sim Mina vẫn có ngoại hình trẻ trung đáng kinh ngạc. Trên tài khoản Instagram có hơn 700.000 người theo dõi, “Miss World Cup” thường xuyên chia sẻ nội dung về thể hình, nhảy, yoga cũng như cuộc sống bên chồng là nam ca sĩ Ryu Phillip, kém cô 17 tuổi. Cặp đôi chưa có con và tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: minakorea/Instagram.
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Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Larissa Riquelme trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau vài trận đấu của Paraguay, dù không tới tận nơi để cổ vũ. Khi đó, cô làm việc cho một kênh truyền hình ở địa phương và thường xuyên xuất hiện tại các khu vực công cộng của thủ đô Asuncion để “tiếp lửa” cho đội bóng quê hương. Hình ảnh cô gái Paraguay tràn đầy sức sống và cuồng nhiệt nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Người đẹp sinh năm 1985 được truyền thông quốc tế gọi là "nữ CĐV gợi cảm nhất World Cup" hay “bạn gái World Cup”. Ảnh: Marca.
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Sức hút của Larissa sau World Cup lớn đến mức cô xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng, trở thành người mẫu ăn khách tại Nam Mỹ. Cô cũng nhận được nhiều lời mời làm việc tại các quốc gia Nam Mỹ, châu Âu và châu Á. Sau khi hào quang mờ dần, Larissa học ngành truyền thông 3 năm và trở thành phóng viên thể thao. Ảnh: larissariquelme/Instagram.
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Năm 2025, Larissa gây chú ý khi được mời tham gia các chương trình bình luận hướng tới World Cup 2026. Bước sang tuổi 40, cô vẫn duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sau 16 năm kể từ cú rẽ “đổi đời”, Larissa lần đầu tiên trực tiếp có mặt tại một vòng chung kết World Cup, đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Paraguay ở giải đấu năm 2026. Ảnh: larissariquelme/Instagram.
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Ivana Knoll gần như trở thành gương mặt nổi tiếng không kém nhiều cầu thủ tại World Cup 2018 ở Nga với những trang phục lấy cảm hứng từ quốc kỳ Croatia. Sự xuất hiện dày đặc trên truyền hình giúp Ivana tăng vọt lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Truyền thông quốc tế đồng loạt gọi cô là "nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup", biến cô thành hiện tượng toàn cầu chỉ trong vài tuần. Ảnh: knolldoll/Instagram.
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Sau World Cup, Ivana tận dụng sức nóng để phát triển sự nghiệp giải trí. Cô chuyển hướng làm DJ với nghệ danh Knolldoll, biểu diễn tại Mỹ, Canada, Đức, Ibiza và nhiều sự kiện thể thao - âm nhạc lớn. 8 năm sau khi bất ngờ nổi tiếng, người đẹp Croatia vẫn có sức hút không nhỏ với 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Ảnh: knolldoll/Instagram.
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Năm 2026, Ivana vẫn là gương mặt quen thuộc của các sự kiện bóng đá, tham gia các hoạt động bên lề World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Truyền thông quốc tế đánh giá cô đã thành công trong việc chuyển đổi từ "hiện tượng khán đài" thành một người có sự nghiệp giải trí độc lập. Ảnh: knolldoll/Instagram.
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Yanet Garcia không nổi tiếng từ khán đài World Cup mà từ những bản tin thời tiết tại Mexico. Cô từng được truyền thông quốc tế gọi là "cô gái thời tiết gợi cảm nhất thế giới". Ở kỳ World Cup 2018, Yanet gây sốt với màn "cầu may" độc đáo trên sóng truyền hình, sau khi hoàn thành bản tin dự báo thời tiết. Nhờ đó, cô được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "CĐV quyến rũ nhất Mexico". Ảnh: iamyanetgarcia/Instagram.
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Ở tuổi 35, Yanet đã rời công việc trong lĩnh vực truyền hình để tập trung làm người mẫu, huấn luyện viên thể hình và nhà sáng tạo nội dung. Cô có hơn 13 triệu người theo dõi trên Instagram và vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện bóng đá lớn. Ảnh: iamyanetgarcia/Instagram.
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Hiện sinh sống tại thành phố New York City (Mỹ), Yanet vẫn thường xuyên thể hiện tình yêu với quê hương. Nhân dịp đội tuyển Mexico bước vào hành trình tại World Cup 2026, cô chọn cách cổ vũ đầy sôi động bằng video hút 1,2 triệu view. Truyền thông quốc tế nhận xét cô vẫn là một trong những biểu tượng sắc đẹp gắn liền với bóng đá Mexico sau nhiều năm. Ảnh: iamyanetgarcia/Instagram.
Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.