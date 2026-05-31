Lingard nhắn tin cho KOL 'siêu vòng 3' Hàn Quốc

Jesse Lingard gây chú ý khi nhắn tin riêng cho Applee - nữ influencer Hàn Quốc nổi tiếng với ngoại hình gợi cảm và lượng người theo dõi lớn.

Nữ influence Hàn Quốc khoe nhận được tin nhắn từ Jesse Lingard.

Trên trang cá nhân, Applee chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn mà cô nhận được từ cầu thủ bóng đá người Anh Jesse Lingard. Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là một lời chào: "Hi".

Dù không có nội dung đặc biệt, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi danh tiếng của hai nhân vật liên quan, theo Koreaboo.

Applee bày tỏ sự phấn khích khi nhận được tin nhắn từ nam cầu thủ: "Tôi là một người hâm mộ lớn của Lingard. Việc được anh ấy thả tim và thậm chí gửi tin nhắn cho tôi là một vinh dự", cô chia sẻ.

Lingard là tiền vệ tấn công từng nổi danh trong màu áo Manchester United tại Premier League trước khi chuyển sang thi đấu cho FC Seoul ở K League. Thương vụ gia nhập bóng đá Hàn Quốc của anh từng thu hút sự chú ý lớn từ giới thể thao.

Nam cầu thủ 33 tuổi, hiện có một con gái với một người mẫu thể hình người Anh, từ lâu đã là gương mặt quen thuộc của truyền thông. Tuy nhiên, câu chuyện lần này lại hé lộ một góc đời tư khác ngoài sân cỏ.

Về phía Applee, nữ influencer 36 tuổi nổi tiếng nhờ số đo vòng ba 122 cm.

Cô cũng xây dựng thương hiệu đồ lót riêng và được so sánh với Kim Kardashian không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Hàn Quốc.

Hiện Applee chủ yếu hoạt động trên YouTube và nền tảng OnlyFans sau khi các tài khoản YouTube và Instagram trước đây của cô bị xóa.

Sau khi kết thúc hợp đồng hai năm với FC Seoul, Lingard hiện thi đấu cho câu lạc bộ Corinthians tại Brazil. Dù vậy, nhiều người hâm mộ Hàn Quốc và quốc tế vẫn tò mò liệu câu chuyện bất ngờ giữa nam cầu thủ và nữ influencer này có những diễn biến mới trong tương lai hay không.