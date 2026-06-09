Bể bơi của đám trẻ bất ngờ bung thành, cả sân thóc ngập nước
Bể bơi tự chế bất ngờ bung thành khi 5 em nhỏ đang nô đùa, khiến nước tràn ra sân làm ướt thóc vừa phơi của gia đình ở Hà Nội và tạo nên khoảnh khắc "bất lực" gây sốt MXH.
Khoảnh khắc chàng trai bất ngờ quỳ gối, trao nhẫn kim cương cho bạn gái ngay tại vạch đích sau khi hoàn thành đường chạy thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Bể bơi tự chế bất ngờ bung thành khi 5 em nhỏ đang nô đùa, khiến nước tràn ra sân làm ướt thóc vừa phơi của gia đình ở Hà Nội và tạo nên khoảnh khắc "bất lực" gây sốt MXH.
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