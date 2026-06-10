Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Lễ ăn hỏi của rich kid Hà Tĩnh gây chú ý

  • Thứ tư, 10/6/2026 16:54 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Nguyễn Thảo Trinh, rich kid Hà Tĩnh sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên TikTok, vừa tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai sau hơn 3 năm gắn bó.

Nguyễn Thảo Trinh và Tùng Lâm trong ngày vui.

Ngày 9/6, lễ ăn hỏi của Nguyễn Thảo Trinh và Tùng Lâm được tổ chức tại tư gia nhà gái ở Hà Tĩnh. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi lựa chọn trang phục cùng tông màu kem, nổi bật với phong cách trang nhã trong ngày trọng đại.

Xuất hiện trong buổi lễ, Thảo Trinh để tóc dài buông tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng. Tùng Lâm diện trang phục tương đồng với cô dâu. Không gian buổi lễ được hai gia đình trang trí theo concept khu vườn với nhiều hoa tươi, kết hợp giữa phong cách hiện đại và các nghi thức cưới hỏi truyền thống.

Trong ngày trọng đại, cặp đôi được gia đình hai bên trao tặng nhiều quà hồi môn bằng vàng. Buổi tối cùng ngày, cô dâu và chú rể tiếp tục tổ chức tiệc thân mật với người thân và bạn bè tại một khách sạn 5 sao.

Trước đó, ngày trên trang cá nhân, Thảo Trinh cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc trong bộ ảnh cưới và gửi lời mời bạn bè, người thân đến chung vui. Cô cho biết lịch tổ chức có sự thay đổi nên chưa kịp thông báo đến mọi người và mong nhận được sự thông cảm.

Thảo Trinh và Tùng Lâm từng công khai mối quan hệ từ năm 2022. Cũng trong năm này, cô nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Sau hơn 3 năm gắn bó, cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi và chuẩn bị về chung một nhà.

Nguyễn Thảo Trinh (sinh năm 2000) là gương mặt được nhiều người biết đến trên nền tảng TikTok. Trước đó, cô thu hút sự chú ý khi là sinh viên Trường Đại học RMIT Việt Nam và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Vào dịp sinh nhật lần thứ 20, cô được bố mẹ tặng chiếc đồng hồ Hublot trị giá khoảng 20.000 USD (hơn 520 triệu đồng)

Bên cạnh đó, Thảo Trinh cũng gây chú ý với phong cách thời trang hiện đại và thường xuất hiện cùng nhiều món đồ thuộc các thương hiệu cao cấp.

Dù có gia thế khủng, Thảo Trinh luôn hướng tới hình ảnh một cô gái tự chủ, nỗ lực bằng năng lực bản thân thay vì chỉ dựa vào tài sản của bố mẹ. Hiện Thảo Trinh sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên TikTok. Bên cạnh công việc trong lĩnh vực thuế, cô vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung.

Rich kid Ha Tinh anh 1Rich kid Ha Tinh anh 2

Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2022.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Vợ chồng Quang Hải dự đám cưới tuyển thủ Việt kiều

Sau gần 10 năm bên nhau và có 2 con chung, hậu vệ tuyển Việt Nam Cao Pendant Quang Vinh và vợ lai Pháp - Ghana tổ chức hôn lễ tại Đà Nẵng.

21 giờ trước

Hoàng Hoàng

Ảnh: @tharo.trinh/Instagram

Rich kid Hà Tĩnh Hà Tĩnh TikTok Nguyễn Thảo Trinh Tùng Lâm

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý