Lễ ăn hỏi của rich kid Hà Tĩnh gây chú ý

Nguyễn Thảo Trinh, rich kid Hà Tĩnh sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên TikTok, vừa tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai sau hơn 3 năm gắn bó.

Nguyễn Thảo Trinh và Tùng Lâm trong ngày vui.

Ngày 9/6, lễ ăn hỏi của Nguyễn Thảo Trinh và Tùng Lâm được tổ chức tại tư gia nhà gái ở Hà Tĩnh. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi lựa chọn trang phục cùng tông màu kem, nổi bật với phong cách trang nhã trong ngày trọng đại.

Xuất hiện trong buổi lễ, Thảo Trinh để tóc dài buông tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng. Tùng Lâm diện trang phục tương đồng với cô dâu. Không gian buổi lễ được hai gia đình trang trí theo concept khu vườn với nhiều hoa tươi, kết hợp giữa phong cách hiện đại và các nghi thức cưới hỏi truyền thống.

Trong ngày trọng đại, cặp đôi được gia đình hai bên trao tặng nhiều quà hồi môn bằng vàng. Buổi tối cùng ngày, cô dâu và chú rể tiếp tục tổ chức tiệc thân mật với người thân và bạn bè tại một khách sạn 5 sao.

Trước đó, ngày trên trang cá nhân, Thảo Trinh cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc trong bộ ảnh cưới và gửi lời mời bạn bè, người thân đến chung vui. Cô cho biết lịch tổ chức có sự thay đổi nên chưa kịp thông báo đến mọi người và mong nhận được sự thông cảm.

Thảo Trinh và Tùng Lâm từng công khai mối quan hệ từ năm 2022. Cũng trong năm này, cô nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Sau hơn 3 năm gắn bó, cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi và chuẩn bị về chung một nhà.

Nguyễn Thảo Trinh (sinh năm 2000) là gương mặt được nhiều người biết đến trên nền tảng TikTok. Trước đó, cô thu hút sự chú ý khi là sinh viên Trường Đại học RMIT Việt Nam và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Vào dịp sinh nhật lần thứ 20, cô được bố mẹ tặng chiếc đồng hồ Hublot trị giá khoảng 20.000 USD (hơn 520 triệu đồng)

Bên cạnh đó, Thảo Trinh cũng gây chú ý với phong cách thời trang hiện đại và thường xuất hiện cùng nhiều món đồ thuộc các thương hiệu cao cấp.

Dù có gia thế khủng, Thảo Trinh luôn hướng tới hình ảnh một cô gái tự chủ, nỗ lực bằng năng lực bản thân thay vì chỉ dựa vào tài sản của bố mẹ. Hiện Thảo Trinh sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên TikTok. Bên cạnh công việc trong lĩnh vực thuế, cô vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung.

Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2022.