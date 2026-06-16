Cụ ông co ro đợi con dưới mưa, được chủ tiệm nail ở TP.HCM mời vào nhà

Thấy cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi đứng dưới mưa trước căn nhà cũ nhiều giờ liền, chủ tiệm nail tại TP.HCM mời ông vào trú mưa, mua cơm và hỗ trợ nghỉ ngơi.

Hành động đẹp của chủ tiệm nail TP.HCM khi thấy cụ ông co ro dưới mưa Thấy cụ ông ngoài 70 tuổi nhiều ngày ngồi chờ trước căn nhà cũ giữa trời mưa, chủ tiệm nail ở TP.HCM đã mời vào trú mưa, cho nghỉ ngơi và hỗ trợ bữa ăn.

Khoảng 13h ngày 15/6, Yến Nhi, chủ một tiệm nail tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), xem camera an ninh của cửa hàng và phát hiện cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi đứng co ro dưới mưa. Cô lập tức nhắn nhân viên ra mời ông vào tiệm trú và hỏi han tình hình.

“Nhân viên nói với tôi rằng thấy ông đi loanh quanh khu vực này khoảng 2-3 ngày nay. Ban đầu hỏi chuyện thì ông ít nói, sau đó mới chia sẻ rằng ông đang đợi con về”, chủ tiệm kể.

Căn nhà mà cụ ông nhắc đến từng nằm ngay gần khu vực cửa hàng của Nhi nhưng đã được bán từ lâu. Dù vậy, người đàn ông vẫn quay trở lại nơi cũ, ngồi chờ với hy vọng gặp lại người thân.

Sau khi nghe hoàn cảnh, Nhi mua cơm cho cụ ông ăn. Một số người dân sống xung quanh cũng nhận ra và khuyên ông trở về nhà.

Trong thời gian cụ ông trú ở tiệm, Nhi sắp xếp ghế để ông nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho ông sử dụng nhà vệ sinh. Sau nhiều giờ đi lại ngoài trời, cụ ông ngủ thiếp đi trong cửa hàng khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Khi thấy hộp cơm ban đầu của cụ ông bị kiến bu quanh, Nhi mua phần ăn mới cùng nước uống cho ông. “Ông ngủ được gần 2 tiếng. Sau đó ông lại ra ngoài ngồi đợi tiếp”, cô nói.

Đến tối cùng ngày, hình ảnh cụ ông vẫn lặng lẽ ngồi bên ngoài giữa cơn mưa khiến Nhi không khỏi trăn trở.

“Đến giờ ông vẫn ở ngoài đợi chờ. Tôi cũng không biết phải làm sao. Có cảm giác ông không dám vào trong vì sợ làm phiền mọi người. Trời thì cứ mưa mãi, còn ông vẫn ngồi đó đợi”, cô nói.

Bài đăng chia sẻ câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhi cho biết cô hiếm khi đăng tải những nội dung không liên quan đến công việc, nhưng lần này muốn lan tỏa câu chuyện tích cực về sự quan tâm giữa những người xa lạ.

“Nếu có thêm nhiều sự tử tế, có lẽ cuộc sống sẽ bớt đi những điều bất hạnh”, cô chia sẻ thêm.