Hành động của người lái thúng ở Hội An khiến khách Tây vỡ òa

Thấy khách hoang mang vì lỡ làm rơi điện thoại xuống sông, ông Lạc không ngần ngại lặn xuống mò tìm giúp.

Khách Tây reo hò khi người lái thúng lặn sông giúp tìm điện thoại Chỉ vài giây sau khi lặn tìm, ông Lạc - người lái thúng ở Hội An - đưa chiếc điện thoại trở lại trong niềm vui của tất cả du khách.

Ngày 14/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc một du khách nước ngoài vô tình làm rơi điện thoại xuống nước khi tham gia trải nghiệm thuyền thúng ở Hội An. Trước sự lo lắng của khách, người lái thúng nhanh chóng lặn xuống mò tìm.

Chỉ vài giây sau, ông bất ngờ ngoi lên mặt nước, tay cầm chiếc điện thoại giơ cao. Hình ảnh này lập tức nhận được những tràng hò reo, vỗ tay đầy phấn khích từ các du khách có mặt trên thuyền.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Ngọc Toản, chủ rừng dừa ở phường Hội An Đông (Đà Nẵng), cho biết sự việc xảy ra khi một nhóm khách nước ngoài đến tham gia trải nghiệm thuyền thúng.

"Trong lúc quay video, một vị khách vô tình làm rơi điện thoại xuống sông. Chú Lạc, gần 70 tuổi, thấy vậy liền lặn xuống lượm lên giúp khách", anh Toản kể.

Theo anh Toản, khu vực xảy ra sự việc có mực nước khá nông và an toàn do đang vào mùa nước cạn của rừng dừa. Độ sâu tại đây chỉ khoảng 1,5 m trở lại nên việc tìm kiếm chiếc điện thoại không quá nguy hiểm.

"Điện thoại vẫn hoạt động bình thường vì là máy mới mua và có khả năng chống nước. Khách rất vui mừng, còn gửi thêm tiền tip cho chú Lạc. Cả hai bên đều rất vui", anh Toản chia sẻ thêm.

Sau khi đăng tải, clip nhận về hàng triệu lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hành động nhiệt tình của chú lái thúng và dành nhiều lời khen cho sự hiếu khách của người dân địa phương: "Chú nhiệt tình quá", "Dân Việt Nam tôi đấy, hiếu khách và không ngần ngại giúp nếu có thể", "Thấy khách Tây hò reo mà vui ghê".