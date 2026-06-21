Bức ảnh 'quái vật' Erling Haaland hút 20 triệu lượt xem

Một hình ảnh của Erling Haaland tại World Cup 2026 bất ngờ viral khắp mạng xã hội X. Dáng chạy được ví như "quái vật" khiến người hâm mộ thích thú.

Tư thế tăng tốc của Haaland gây chú ý. Ảnh: jiminbas/X.

Bức ảnh thu hút 20,5 triệu lượt xem trên X được cắt từ trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và Iraq trong khuôn khổ giải FIFA World Cup 2026 ngày 17/6 (giờ Việt Nam). Hình ảnh ghi lại pha tăng tốc của chân sút sinh năm 2000 bên hành lang cánh.

Tâm điểm sự chú ý là tư thế chạy khá đặc biệt của ngôi sao Na Uy. Trong khoảnh khắc bứt tốc, Haaland hạ thấp người. Hai cánh tay đánh mạnh. Bước chân dài tạo cảm giác như một chiến binh đang lao vào trận chiến.

Nhiều tài khoản của người hâm mộ Iraq trên X nhanh chóng chia sẻ đoạn video cùng những bình luận hài hước. Không ít người ví tuyển thủ Na Uy giống nhân vật bước ra từ trò chơi điện tử hoặc phim giả tưởng. Một số ý kiến cho rằng dáng chạy của anh gợi liên tưởng đến các chiến binh Viking. Nhiều bình luận khác gọi Haaland là “quái vật”, “cỗ máy săn bàn” hay “siêu nhân”.

Sức hút của hình ảnh đến từ sự tương phản giữa ngoại hình và tốc độ. Haaland sở hữu chiều cao khoảng 1,94 m. Anh có thân hình đồ sộ so với mặt bằng cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn duy trì khả năng bứt tốc đáng nể. Chính yếu tố đó khiến mỗi pha chạy nước rút của anh tạo cảm giác áp đảo đối thủ.

Trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq tại World Cup 2026, Erling Haaland là nhân vật nổi bật nhất trận đấu. Reuters mô tả tiền đạo 26 tuổi đã có màn ra mắt World Cup "đầy uy lực" khi ghi 2 bàn thắng và đáp ứng mọi kỳ vọng dành cho ngôi sao lớn nhất của bóng đá Na Uy hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên sau 28 năm Na Uy trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khoảnh khắc Haaland tấn công khung thành đối phương trong trận Na Uy - Iraq ngày 17/6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Brian Snyder/Reuters.

Haaland mở tỷ số ở phút 29 bằng pha băng cắt dứt điểm cận thành sau đường căng ngang từ cánh trái. Chỉ vài phút sau khi Iraq gỡ hòa, anh tiếp tục gây áp lực khiến thủ môn Jalal Hassan xử lý lỗi, qua đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước giờ nghỉ.

Đây không phải lần đầu tiên phong cách thi đấu của Haaland trở thành đề tài trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều đoạn video ghi lại cảnh anh tăng tốc ở cự ly ngắn cũng thu hút hàng triệu lượt xem. Tại World Cup năm nay, Haaland là cầu thủ chạy nhanh thứ hai với tốc độ 36,5 km/h, xếp sau hậu vệ Jordan Bos của tuyển Australia.

Erling Haaland sinh năm 2000 tại Anh Quốc. Anh là con trai của cựu cầu thủ Alf-Inge Haaland. Tiền đạo người Na Uy từng khoác áo Molde, Red Bull Salzburg và Borussia Dortmund trước khi gia nhập Manchester City. Tại đội bóng nước Anh, anh nhanh chóng trở thành một trong những chân sút xuất sắc thế giới. Haaland sở hữu hàng loạt kỷ lục ghi bàn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.