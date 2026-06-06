Haaland thuyết phục đồng đội chụp bức ảnh 'đẹp nhất' trước World Cup

Lấy cảm hứng từ hình tượng người Viking, đội tuyển Na Uy thực hiện bộ ảnh đặc biệt trước World Cup 2026, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục của cả tập thể.

Haaland và đồng đội biến thành chiến binh Viking trước ngày dự World Cup. Ảnh: David Yarrow.

Trong một bức ảnh đặc biệt, những chiến binh Viking tóc dài, tay cầm vũ khí, đứng trước các con thuyền dài chuẩn bị ra khơi. Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra đây không phải những chiến binh thời cổ đại mà chính là đội tuyển Na Uy.

Bức ảnh được thực hiện để đánh dấu lần đầu tiên sau 28 năm Na Uy giành vé dự World Cup. Tiền đạo ngôi sao Erling Haaland cùng các đồng đội tham gia buổi chụp hình tại Oslo cuối tuần qua, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Yarrow, theo The New York Times.

Ý tưởng này xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Na Uy muốn tạo nên một bức ảnh tập thể khác biệt, gắn với lịch sử và bản sắc Bắc Âu. Trên khán đài, người hâm mộ Na Uy cũng thường tái hiện hình ảnh người Viking bằng màn "chèo thuyền Viking" đồng loạt.

Sáu tháng trước, Liên đoàn bóng đá Na Uy đã liên hệ với Yarrow sau khi được Haaland và golfer Viktor Hovland giới thiệu.

Để tạo nên khung cảnh chân thực, ê-kíp đã đưa những chiếc thuyền Viking thật đến địa điểm chụp, chuẩn bị trang phục đúng lịch sử thay vì các bộ đồ hóa trang đơn giản.

Địa điểm được chọn là một bãi biển riêng ở Oslo. Người duy nhất vắng mặt là đội trưởng Martin Odegaard do phải thi đấu trận chung kết Champions League cùng Arsenal. Một vị trí trống được giữ lại trong đội hình và sau đó hình ảnh của anh được chụp riêng rồi ghép vào bức ảnh hoàn chỉnh.

Để tăng tính chân thực, ê-kíp còn xây dựng một cầu tàu gỗ theo đúng phong cách lịch sử dẫn ra thuyền Viking.

Theo Yarrow, trong khi nhiều đội tuyển chọn những bức ảnh quen thuộc như cầu thủ lên máy bay sang Mỹ, Mexico và Canada, Na Uy đã quyết tâm tạo nên điều khác biệt. Ông cho rằng đây là một trong những bức ảnh đội tuyển ấn tượng nhất trước thềm World Cup.

Nhiếp ảnh gia người Scotland lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình nổi tiếng Vikings. Ông tiết lộ Haaland đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các đồng đội tham gia dự án bởi trước đó ngôi sao của Manchester City từng được ông chụp ảnh trong hình tượng chiến binh Viking.

Đội tuyển châu Âu vô địch Ryder Cup. Ảnh: David Yarrow.

Bên cạnh ảnh đội hình chính, Yarrow còn thực hiện một bức ảnh khác với sự tham gia của toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ kỹ thuật. Ông nhớ lại rằng cầu thủ chạy cánh Antonio Nusa là người duy nhất đội mũ bảo hiểm Viking. Khi định yêu cầu anh tháo mũ ra, Yarrow mới phát hiện mái tóc vàng bạch kim nổi bật bên dưới.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Na Uy cho rằng dự án phản ánh tinh thần đoàn kết của đội tuyển. Chủ tịch liên đoàn Lise Klaveness cho biết bức ảnh thể hiện hình ảnh một tập thể đại diện cho toàn bộ đất nước Na Uy, cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Bà nhấn mạnh khái niệm "người Viking hiện đại" không nhằm mô tả ngoại hình hay xuất thân của các cầu thủ mà đề cao những giá trị như tinh thần tập thể, sự gắn kết và đoàn kết. Theo bà, đây là một đội tuyển đa dạng và chính sự đa dạng đó là sức mạnh của họ.

Sự độc đáo của bộ ảnh khiến Yarrow tin rằng nhiều người có thể lầm tưởng nó được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, ê-kíp luôn ghi lại hậu trường để chứng minh quá trình thực hiện thực tế.

Đây không phải lần đầu tiên Yarrow tạo nên những bức ảnh thể thao mang tính biểu tượng. Năm ngoái, ông từng thực hiện bộ ảnh đội tuyển châu Âu vô địch Ryder Cup tại New York (Mỹ), với các vận động viên hóa thân thành những nhân vật thời kỳ cấm rượu. Tác phẩm sau đó trở thành một trong những bức ảnh thể thao bán chạy nhất và quyên góp được khoản tiền lớn cho hoạt động từ thiện.

Nhìn về giải đấu sắp tới, Yarrow đánh giá Na Uy có đủ khả năng tạo nên bất ngờ. Theo ông, đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng cùng chiều sâu đội hình đủ mạnh để vượt qua vòng bảng sớm.