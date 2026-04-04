Quảng cáo có Ronaldo và Messi, lộ clip hậu trường gây sốc

Mạng xã hội đang “phát sốt” với quảng cáo World Cup mới của LEGO, nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra: 4 siêu sao trong video có thật sự cùng xuất hiện trong một buổi quay?

Quảng cáo của LEGO với sự xuất hiện của Ronaldo và Messi đang là tâm điểm quan tâm. Ảnh cắt từ clip.

Trong video mang màu sắc điện ảnh, được LEGO đăng tải hôm 2/4, Ronaldo, Messi, Mbappé và Vinicius Jr. xuất hiện cạnh nhau quanh một chiếc bàn xoay, tranh giành chiếc cúp LEGO World Cup cho đến khi một cậu bé bất ngờ “nẫng tay trên” ở đoạn kết.

Cái kết dễ thương cùng dàn sao đình đám đã biến đây thành một trong những video bóng đá được chia sẻ rầm rộ cùng nhiều bình luận tò mò về hậu trường.

Ngày 4/4, một tài khoản trên nền tảng X chia sẻ video được cho là hậu trường của buổi quay của LEGO, trong đó cho thấy những người đóng thế - chứ không phải các siêu sao - thực hiện các cảnh quay. Điều này tiếp tục dấy lên nhiều bình luận thảo luận trong người hâm mộ.



Theo Business Upturn, LEGO chưa công bố bất kỳ video hậu trường nào cho thấy cả 4 cầu thủ xuất hiện cùng lúc trên một phim trường.

Quảng cáo sử dụng các phiên bản mô hình mini-figure với gương mặt được quét chân thực cùng những màn ăn mừng đặc trưng của từng cầu thủ. Messi thậm chí còn đăng video lên Instagram với chú thích: “Thật ra không phải AI” - khẳng định hình ảnh là thật, không phải do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

LEGO chơi lớn khi mời 4 siêu sao bóng đá quay quảng cáo. Ảnh: @lego/Instagram.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ và giới trong ngành tin rằng bốn ngôi sao không quay cùng một địa điểm. Lý do thứ nhất là lịch trình dày đặc: Ronaldo (Bồ Đào Nha/Al-Nassr), Messi (Argentina/Inter Miami), Mbappe (Pháp/Real Madrid) và Vinicius Jr. (Brazil/Real Madrid) đều có lịch thi đấu kín.

Thứ hai, khác biệt về câu lạc bộ và quốc gia khiến việc tụ họp cùng lúc trở nên rất khó khăn về mặt hậu cần. Chưa kể, quảng cáo có phong cách “cuộc gặp bí mật” với ánh sáng tối, dễ thực hiện bằng cách quay riêng từng người rồi ghép lại.

Bên cạnh đó, các chiến dịch lớn trước đây (như quảng cáo cờ vua của Louis Vuitton năm 2022 với Ronaldo và Messi) cũng thường quay riêng rồi hậu kỳ ghép chung.

Ngoài khâu quay phim, chi phí để LEGO tạo ra quảng cáo "bom tấn" này cũng gây tò mò. Theo Tribuna, thậm chí xuất hiện tin đồn quảng cáo này ngốn của LEGO tới 22 triệu euro (khoảng 667 tỷ đồng ).

Theo đó, Ronaldo nhận 8 triệu euro ( 242 tỷ đồng ) - mức cao nhất; Messi và Mbappe mỗi người 5 triệu euro (hơn 150 tỷ đồng ), trong khi Vinicius được cho là nhận 4 triệu euro (hơn 120 tỷ đồng ). Tuy nhiên, vẫn không có bằng chứng đáng tin cậy nào xác thực những con số này.