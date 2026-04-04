LEGO trả bao nhiêu để Ronaldo, Messi cùng đóng quảng cáo?

Sự kết hợp gây bão của các ngôi sao bóng đá gồm Ronaldo, Messi, Mbappe và Vinicius Junior trong quảng cáo của LEGO được đồn đoán ngốn số tiền khổng lồ.

Ngày 2/4, LEGO "gây bão" mạng xã hội khi đăng tải video quảng cáo có sự xuất hiện của 4 siêu sao bóng đá: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Trong video, cả 4 ngồi quanh một chiếc bàn, bên trên có chiếc cúp World Cup được tái hiện dưới dạng lego. Tất cả đều cố gắng tìm cách đưa phiên bản lego của bản thân ghép lên chiếc cúp. Tuy nhiên cuối cùng, chiến thắng lại thuộc về một cậu bé bất ngờ xuất hiện.

Với thông điệp: "Everyone wants a piece" (tạm dịch: Ai cũng muốn một mảnh), video quảng cáo nhanh chóng nhận được hơn 13,7 triệu lượt thích cùng hàng nghìn bình luận thích thú trước sự kết hợp của các cầu thủ, đồng thời tò mò về cách LEGO có thể mời họ xuất hiện chung.

Theo Tribuna, thậm chí xuất hiện tin đồn quảng cáo này ngốn của LEGO tới 22 triệu euro (khoảng 667 tỷ đồng ). Theo tin đồn, Ronaldo nhận 8 triệu euro ( 242 tỷ đồng ) - mức cao nhất; Messi và Mbappe mỗi người 5 triệu euro (hơn 150 tỷ đồng ), trong khi Vinicius được cho là nhận 4 triệu euro (hơn 120 tỷ đồng ).

Thông tin khiến người hâm mộ không khỏi choáng trước chi phí được cho là khổng lồ của chiến dịch quy tụ dàn sao đình đám. Tuy nhiên, vấn đề lớn là: không có bằng chứng đáng tin cậy nào xác thực những con số này.

Cả LEGO lẫn FIFA đều không công bố chi tiết thù lao, và cũng không có bất kỳ nguồn báo chí thể thao hay tài chính uy tín nào xác nhận các con số trên.

Các phiên bản lego của 4 cầu thủ.

Dù những siêu sao toàn cầu như Ronaldo hay Messi thường ký các hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu euro, các thỏa thuận này hiếm khi được công khai và thường nằm trong các hợp tác dài hạn, thay vì những khoản chi trả một lần.

Việc các con số giống hệt nhau lan truyền trên mạng cũng có thể là dấu hiệu điển hình của nội dung “copy-paste” nhằm câu tương tác, chứ không phải thông tin đã được kiểm chứng.

Hiện tại, con số 22 triệu euro vẫn chỉ mang tính gây chú ý, chưa được xác thực.

Trước đó vào năm 2022, Ronaldo và Messi cũng từng gây thích thú khi cùng xuất hiện trong quảng cáo của Louis Vuitton, giúp thương hiệu xa xỉ này có một trong những chiến dịch quảng bá thành công nhất.