Pháp sư nổi tiếng Hàn Quốc bị soi mói cách ăn mặc

Gây tranh cãi khi đăng ảnh bikini, nữ pháp sư trẻ Noh Seul Bi khẳng định đó là quyền tự do cá nhân, không nhằm thu hút sự chú ý từ nam giới.

Noh Seul Bi từng đăng nhiều ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Theo OSEN, trong tập phát sóng ngày 1/4 của talkshow YouTube No Back Tak Jae Hoon, pháp sư Noh Seul Bi đã trực tiếp lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh các bức ảnh bikini cô đăng trên mạng xã hội.

Khi được hỏi liệu cô có cố tình đăng những hình ảnh gợi cảm để thu hút sự chú ý từ nam giới hay không, Noh thẳng thắn phủ nhận. Cô nói: “Nếu tôi muốn kiếm tiền theo cách đó, tôi đã chọn OnlyFans rồi. Đây là quyền tự do của tôi, tại sao phải che giấu?”.

Trước câu hỏi mang tính trêu đùa của MC Tak Jae Hoon về việc cô có xuất hiện với hình ảnh như vậy ngay cả khi hành nghề tại nơi làm việc hay không, Noh giải thích rằng những bức ảnh đó chỉ là một phần trong cuộc sống cá nhân, không liên quan đến công việc tâm linh của cô.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền tự do cá nhân, Noh Seul Bi còn chia sẻ về những biến cố trong quá khứ. Cô từng xuất hiện trong các chương trình như High School Parents 3 của MBN và Sisters on the March của Channel S vào năm 2023, nơi cô tiết lộ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và bị bắt nạt học đường vào năm 2016, khi còn học trung học.

Sau đó, cô bị một nam pháp sư quen qua mạng thao túng tâm lý (gaslighting), người này đe dọa rằng nếu cô không kết hôn với anh ta thì cha cô sẽ gặp nguy hiểm. Vì sợ hãi, Noh đã bỏ nhà đi và sống chung với người này.

Người đàn ông này còn nói dối rằng mình vô sinh để tránh sử dụng biện pháp tránh thai, dẫn đến việc Noh mang thai ngoài ý muốn khi mới 19 tuổi. Sau khi sinh con, cô tiếp tục phải chịu đựng sự ngoại tình và bạo lực, trước khi quyết định ly hôn.

Sau những biến cố đó, Noh Seul Bi cho biết cô đã nhận ra khả năng tâm linh của bản thân và bắt đầu theo đuổi con đường trở thành pháp sư. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế Battle of Fates trên Disney+, với hình ảnh một “pháp sư thế hệ MZ” cá tính và thẳng thắn.