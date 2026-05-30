Cầu thủ 'vô danh nhất' World Cup 2026 bỗng nổi tiếng sau một đêm

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tài khoản mạng xã hội của một cầu thủ New Zealand đã tăng vọt từ hơn 4.000 lên khoảng 2,5 triệu lượt theo dõi.

Hậu vệ Tim Payne bất ngờ nổi tiếng sau một đêm vì thử thách kỳ lạ tại World Cip 2026. Ảnh: WELLINGTONPHOENIX.COM.

Trước thềm mỗi kỳ World Cup, người hâm mộ thường đổ dồn sự chú ý vào những siêu sao hàng đầu như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappé. Thế nhưng tại kỳ World Cup 2026, một cái tên hoàn toàn xa lạ đến từ New Zealand bỗng chốc chiếm sóng toàn bộ các nền tảng mạng xã hội theo cách không ai ngờ tới.

Thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Wellington Phoenix tại A-League, Tim Payne (32 tuổi) từng sở hữu một cuộc sống số vô cùng bình lặng. Thế nhưng hiện tại, Payne đã trở thành một “vua mạng xã hội” thực thụ với lượng người theo dõi tăng vọt theo từng phút nhờ sức mạnh điên rồ của Internet, theo MARCA.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 27/5 khi Valen Scarsini, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với biệt danh “Elscarso” trên Instagram tung ra một thử thách kỳ lạ.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biến cầu thủ ít được biết đến nhất tại World Cup lần này thành nhân vật chính? Một cầu thủ mà tất cả chúng ta, không phân biệt quốc tịch hay màu cờ sắc áo, đều cùng chung tay ủng hộ”, Scarsini chia sẻ trong video của mình.

Nhà sáng tạo nội dung Valen Scarsini khơi mào chiến dịch biến Tim Payne thành nhân vật chính của kỳ World Cup 2026 trong video thu hút hơn 10,9 triệu lượt xem trên Instagram. Ảnh: @elscarso/Instagram.

Sau khi tìm kiếm và phân tích danh sách đăng ký của toàn bộ các đội tuyển tham dự World Cup 2026, Scarsini đã tìm thấy Tim Payne - một hậu vệ đa năng nhưng gần như vô danh đối với người hâm mộ bóng đá quốc tế.

Nhà sáng tạo nội dung này kêu gọi cộng đồng mạng truy cập vào tài khoản cá nhân của Payne để bấm theo dõi, để lại hàng nghìn bình luận và liên tục nhắc tên anh trên các diễn đàn Internet.

Tính đến ngày 30/05, video thử thách đã thu hút được khoảng 2,6 triệu lượt xem trên Tiktok và khoảng 10,9 triệu lượt xem trên Instagram.

Sức mạnh của cộng đồng số đã tạo nên một hiện tượng truyền thông chưa từng có. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi thử thách bắt đầu, tài khoản Instagram @timpayne của hậu vệ người New Zealand đã tăng từ khoảng 4.000 lên gần 700.000 lượt theo dõi. Con số này tiếp tục tăng không ngừng và đạt mốc khoảng 2,5 triệu người theo dõi tính đến ngày 30/5.

Tim Payne trong màu áo CLB Wellington Phoenix (trái) và trang cá nhân chạm mốc 2,5 triệu lượt theo dõi (phải). Ảnh: @timpayne/Instagram.

Lượng người theo dõi khổng lồ này giúp Payne nhanh chóng vượt mặt hàng loạt tên tuổi tầm cỡ tại quê nhà như cựu Thủ tướng New Zealand Dame Jacinda Ardern (khoảng 1,6 triệu).

Sức ảnh hưởng của chiến dịch nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu khi trào lưu này thậm chí còn dẫn đến việc ra đời bài hát cổ động riêng mang tên “No Payne, no gain” và làn sóng biến tấu thông tin hài hước trên trang Wikipedia của anh, nơi cư dân mạng nhanh tay gắn cho Payne những danh hiệu như “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới”.

Trước sự nổi tiếng đột ngột này, hậu vệ người New Zealand cũng đã gửi lời cảm ơn trên Instagram cá nhân bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh đến người hâm mộ.

“Tôi muốn bày tỏ rằng tôi rất biết ơn khi được đại diện cho đất nước mình tại kỳ World Cup này và tôi trân trọng tất cả tình yêu thương từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn rất nhiều”, Payne chia sẻ trong video của mình.

Payne cũng hài hước chia sẻ rằng anh vẫn đang phải tích cực học tiếng Tây Ban Nha trên ứng dụng Duolingo để có thể trò chuyện và tương tác tốt hơn với người hâm mộ.