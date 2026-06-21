1 mm khiến fan Nhật Bản cười rồi khóc ở World Cup

Sau chiến thắng 4-0 của Nhật Bản trước Tunisia tại World Cup 2026, tình huống "Samura xanh" bị từ chối bàn thắng vì "bóng còn chạm vạch cầu môn" trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Ngày 21/6 (giờ Việt Nam), trên Sân vận động Monterrey (Mexico), tuyển Nhật Bản đã đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0 trong trận đấu vòng hai bảng F của World Cup 2026.

Ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng sớm của Daichi Kamada. Nhưng đến phút thứ 10, cú sút tưởng như thành bàn của Aya Ueda đã bị trọng tài từ chối, cho là bóng chưa hoàn toàn vượt qua vạch cầu môn. Công nghệ VAR xác định bóng vẫn còn dính trên vạch khoảng 1 mm. Luật bóng đá quy định bóng phải hoàn toàn vượt qua vạch cầu môn thì mới được công nhận có bàn thắng.

Nhật Bản bị từ chối bàn thắng của Ueda khi công nghệ VAR xác nhận bóng còn dính vạch vôi 1 mm (ảnh trái); và bàn thắng được công nhận khi Mitoma vẫn giữ bóng chạm vạch vôi 1 mm, không bị tính là đã ra khỏi sân cách đây 4 năm. Ảnh: World Cup 2026/X.

Trên mạng xã hội, bàn thắng bị từ chối vì "vẫn dính vạch 1 mm" trở thành đề tài thu hút sự bàn luận sôi nổi của dân mạng.

Bài đăng của tài khoản Fooootest trên X với caption "Nhật Bản đã trải nghiệm 'thế giới 1 mm'" thu hút 1,5 triệu lượt xem và hơn 2.000 lượt đăng lại. Trong đó, chủ bài đăng gợi nhớ tình huống này với pha cứu bóng "1 mm của Mitoma" vào năm 2022 của tuyển Nhật Bản tại World Cup Qatar.

"Tôi nghĩ Nhật Bản có duyên đặc biệt với những khoảnh khắc nghẹt thở ở phút chót. Từ pha bóng gây tranh cãi nhưng vẫn được xác định chưa đi hết vạch biên ở World Cup 2022. Đến World Cup 2026, họ lại tạo ra thêm một khoảnh khắc kinh điển khác. Có lẽ bóng đá luôn mỉm cười với Nhật Bản mỗi khi mọi thứ chỉ được quyết định bởi những khoảng cách nhỏ nhất", tài khoản @UTDKarra viết trên X.

Tài khoản Nissy bày tỏ tiếc nuối: "Không được công nhận bàn thắng sao? Chạm vạch 1 mm, thật hài hước". Bài đăng thu hút hơn 600.000 lượt xem và bàn luận sôi nổi.

Ảnh chế hài hước về pha bóng "1 mm của Ueda". Ảnh: NHK.

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng liên tưởng pha bóng của Ueda với tình huống gây sốt "1 mm của Mitoma" tại cách đây 4 năm, trong trận đối đầu Tây Ban Nha.

Khi đó, tiền vệ Kaoru Mitoma đã có pha cứu bóng ngoạn mục trước khi bóng hoàn toàn vượt ra khỏi sân, kiến ​​tạo cho bàn thắng quyết định của Ao Tanaka. Công nghệ VAR đã xác nhận bóng còn chạm vạch vôi khoảng 1 mm và bàn thắng được công nhận, góp phần vào chiến thắng của Nhật Bản trước Tây Ban Nha.

"Ngày ấy chúng ta cười. Lần này, chúng ta khóc vì 1 mm", "Tôi nhớ lại 1 mm của Mitoma", "Thật sự là không vào sao!" - dân mạng bày tỏ.

Tuy nhiên, tại trận đối đầu Tunisia, khi Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo 4-0 với hàng công mạnh mẽ, quyết định từ chối bàn thắng của Ueda gây choáng váng ở những phút đầu trận cuối cùng trở thành một sự cố vô hại, không đáng tiếc.

Thậm chí, tình huống "1 mm của Ueda" được dân mạng chế thành meme hài hước.

Sau trận hòa 2-2 với Hà Lan ở trận lượt đi, chiến thắng lần này đã giúp "Samurai xanh" vươn lên vị trí thứ hai trong bảng với một trận thắng và một trận hòa (4 điểm). Với kết quả này, Nhật Bản sẽ tiến vào vòng 32 đội ngay cả khi hòa với Thụy Điển ở trận đấu vòng ba tiếp theo.