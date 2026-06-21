Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil bị tố bao nuôi tình nhân ở World Cup

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) Samir Xaud bị tố dùng ngân sách liên đoàn để chi trả chuyến đi cho tình nhân đến New York trước khi gặp vợ tại Mexico City dự khai mạc.

Theo trang tin Brazil Portal Leo Dias, Samir Xaud (42 tuổi) đã dùng tiền của CBF để đưa nữ doanh nhân thể hình Camila Cristina Andrade sang New York. Người phụ nữ này được cho là đã lưu trú 8 ngày tại khách sạn Hyatt Regency Grand Central ở Manhattan theo một đặt phòng mang tên Xaud. Chi phí khách sạn được cho là lên tới khoảng 11.500 USD .

Những hình ảnh do Portal Leo Dias công bố cho thấy Xaud và Andrade dùng bữa tối tại nhà hàng Harry Cipriani ngày 3/6 trước khi rời đi trên một chiếc xe được cho là do liên đoàn thuê.

Theo báo cáo, sau khi để Andrade ở lại New York, Xaud trở về Brazil để dự trận đấu của đội tuyển nữ quốc gia gặp Mỹ vào ngày 8/6. Sau đó, ông bay đến Mexico City và hội ngộ với người vợ Natalia Xaud, người đã gắn bó với ông hơn 20 năm và là mẹ của ba người con.

Portal Leo Dias cho rằng đây không phải lần đầu tiên các chuyến công tác được tài trợ bằng tiền của liên đoàn gây tranh cãi.

Trang tin này còn cáo buộc Xaud đã sử dụng ngân sách CBF để đưa người mẫu kiêm influencer Tamares Fernandes Barcellos tới Qatar xem một trận đấu thuộc FIFA Intercontinental World Cup vào tháng 12/2025.

Samir Xaud bị tố đưa tình nhân đến World Cup bằng công quỹ của liên đoàn. Ảnh: mandstu25/X, Tata Barcellos/Instagram.

Chuyến đi được cho là bao gồm vé hạng thương gia của hãng Emirates cùng kỳ nghỉ tại khách sạn Ritz-Carlton Doha từ ngày 15-19/12. Các tài liệu mà trang này thu thập được cho thấy CBF đã chi gần 3.400 USD cho chi phí khách sạn.

Theo nguồn tin trên, kể từ khi lên nắm quyền tại CBF, Xaud nhiều lần sử dụng ngân sách của liên đoàn để hỗ trợ chi phí đi lại cho người thân, bạn bè và một số phụ nữ tham dự các sự kiện thể thao bên ngoài Brazil. Trước các cáo buộc, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trong tuyên bố gửi tới Radio Itatiaia, CBF khẳng định: "Liên đoàn Bóng đá Brazil bác bỏ các thông tin do cổng thông tin Léo Dias đăng tải về việc sử dụng sai mục đích nguồn lực tài chính của tổ chức.

Mọi khoản chi của CBF đều liên quan đến các hoạt động chính thức của liên đoàn. Chi phí cá nhân của các lãnh đạo đều do họ tự chi trả. Ban lãnh đạo hiện tại của CBF hoạt động dựa trên các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm quản trị và cam kết về tính liêm chính. CBF sẵn sàng cung cấp thêm các thông tin làm rõ nếu cần thiết".

Theo trang Infobae, Xaud đã thanh toán hóa đơn khách sạn tại New York vào ngày 14/6 sau khi được Portal Leo Dias liên hệ để xác minh thông tin. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông có hoàn trả cho liên đoàn các khoản chi liên quan đến chuyến đi Qatar hay các chuyến bay gần đây hay không.

Vụ việc gây xôn xao đến mức Xaud được cho là đã tạm thời rời khỏi đại bản doanh của tuyển Brazil tại bang New Jersey trong thời gian đội tuyển chuẩn bị cho trận gặp Haiti ở Philadelphia.

Dù vậy, ông vẫn xuất hiện trên khán đài theo dõi chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti. Hình ảnh truyền hình cho thấy Xaud ngồi trong khu vực VIP cùng Chủ tịch FIFA và một số huyền thoại bóng đá Brazil.

Hiện nay, Samir Xaud và những người được nhắc tên trong vụ việc đều chưa có phát ngôn công khai nào liên quan đến vụ việc.