Danh tính nữ cổ động viên Mexico gây sốt ở World Cup

Ngày 19/6, đội tuyển Mexico có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước Hàn Quốc, giành tấm vé vào vòng 32 đội của World Cup 2026. Trên khán đài của sân vận động Guadalajara (Mexico), một nữ cổ động viên với trang phục cổ vũ ấn tượng đã lọt vào ống kính máy quay. Khoảnh khắc được chụp lại, lan truyền và danh tính cô nàng cũng được nhiều người tìm kiếm.