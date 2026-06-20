Danh tính nữ cổ động viên Mexico gây sốt ở World Cup

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Ngày 19/6, đội tuyển Mexico có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước Hàn Quốc, giành tấm vé vào vòng 32 đội của World Cup 2026. Trên khán đài của sân vận động Guadalajara (Mexico), một nữ cổ động viên với trang phục cổ vũ ấn tượng đã lọt vào ống kính máy quay. Khoảnh khắc được chụp lại, lan truyền và danh tính cô nàng cũng được nhiều người tìm kiếm.
Nhân vật chính trong bức ảnh lan truyền nhanh chóng được chia sẻ là Friday Frida - influencer chuyên về mảng bóng đá và du lịch, văn hóa. Trên trang Instagram có hơn 400.000 người theo dõi, Frida bày tỏ bất ngờ khi trang phục của mình được nhiều người quan tâm, khen ngợi.
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Người hâm mộ bóng đá từ nhiều quốc gia đã tràn vào trang cá nhân của Frida, để lại bình luận tích cực. "Bạn đẹp quá", "Trang phục thật ấn tượng", "Bạn đã đánh cắp trái tim của hàng nghìn người hâm mộ", "Cô ấy chính là fan nữ đẹp nhất Mexico mùa giải này", dân mạng khen.
"Đêm nay thật điên rồ, tôi sẽ luôn giữ nó trong trái tim mình. Cảm giác hưng phấn, hồi hộp và hạnh phúc chỉ xuất hiện khi chứng kiến cả một đất nước đoàn kết bởi cùng một niềm đam mê", Frida viết trên trang cá nhân sau khi đội nhà giành chiến thắng vang dội.
Đây không phải lần đầu tiên Frida diện trang phục cổ vũ được thiết kế đặc biệt khi cổ vũ đội bóng của mình. Những hình ảnh được cô chia sẻ khiến người xem thán phục vì mức độ đầu tư, sự chỉn chu.
Frida thu hút lượng người theo dõi lớn khi chia sẻ nhiều hình ảnh trong các giải đấu lớn. Mỗi lần đi cổ vũ, cô cũng làm các vlog trải nghiệm văn hóa, giao lưu với người hâm mộ của các quốc gia khác nhau. Người đẹp Mexico còn nhận nhiều lời khen về ngoại hình nóng bỏng.
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Sau khi hình ảnh trên khán đài viral, lượng người theo dõi Frida tăng chóng mặt. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ háo hức được theo chân đội nhà ở những trận đấu tiếp theo.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.