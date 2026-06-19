Cổ động viên Nhật ấp úng tiếng Anh hút 9 triệu view tại World Cup

Chỉ với vài câu tiếng Anh ngập ngừng trước ống kính, một cổ động viên Nhật Bản đã trở thành hiện tượng mạng tại World Cup, thu hút hàng triệu lượt tương tác.

CĐV Nhật Bản ấp úng tiếng Anh, clip hút gần 9 triệu lượt thích Màn trả lời phỏng vấn đầy lúng túng nhưng tràn năng lượng của một cổ động viên Nhật Bản tại FIFA Club World Cup đang gây sốt mạng xã hội với gần 9 triệu lượt thích.

Trong những ngày diễn ra World Cup 2026, kênh truyền hình Fox (Mỹ) thực hiện chuyên mục phỏng vấn nhanh các cổ động viên có mặt trên khán đài. Giữa hàng trăm người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, một cổ động viên Nhật Bản bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Trong video, khi được phóng viên hỏi chuyện bằng tiếng Anh, người đàn ông liên tục tỏ ra lúng túng và nhiều lần nhắc lại rằng bản thân không giỏi ngoại ngữ. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giao tiếp bằng những câu ngắn, xen lẫn tiếng cười và sự hào hứng khó giấu.

Sau khi video đầu tiên lan truyền mạnh mẽ, Fox tiếp tục đăng tải phiên bản phỏng vấn đầy đủ kèm dòng chú thích:

"Khán giả Mỹ muốn xem toàn bộ cuộc phỏng vấn và chúng tôi đã đáp ứng. Dù không thể nói tiếng Anh nhưng anh ấy rất phấn khích! Hãy gặp Hiro Naki - một fan không thể chối cãi của kỳ World Cup này. Bạn gần như không thể xem đoạn video này mà không mỉm cười".

Đến nay, clip đã thu hút gần 9 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận, trở thành một trong những video viral nhất giải đấu.

Khoảnh khắc phỏng vấn hài hước của MC kênh Fox và CĐV Nhật Bản.

Theo tìm hiểu, nhân vật trong clip là Hirochika, đến từ tỉnh Toyama, Nhật Bản.

Điều khiến đoạn video thu hút không nằm ở nội dung phỏng vấn hay khả năng sử dụng tiếng Anh, mà ở nguồn năng lượng tích cực mà người đàn ông này truyền tải. Mỗi khi trả lời được một câu hỏi, anh đều reo hò, cười lớn và thể hiện sự hào hứng như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại ngày hội bóng đá.

Sự nhiệt tình của Hirochika cũng nhanh chóng lan sang các phóng viên có mặt tại hiện trường. Trong video, người dẫn chương trình nhiều lần bật cười và liên tục hưởng ứng những màn ăn mừng đầy cảm xúc của cổ động viên người Nhật.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản cho biết Hirochika thực tế phát âm tiếng Anh khá tốt và có thể hiểu được các câu hỏi. Thậm chí một số người còn khẳng định anh là giáo viên tiếng Anh tại Nhật Bản, dù thông tin này hiện chưa được xác nhận.

Dù vậy, phần lớn người xem cho rằng điều quan trọng nhất không phải khả năng ngoại ngữ của nhân vật chính. Điều khiến video trở nên đặc biệt là sự chân thành và niềm vui thuần túy mà anh mang lại.

"Anh ấy nhắc tôi nhớ rằng đôi khi không cần nói hoàn hảo, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc", một người dùng bình luận. Trong khi đó, nhiều khán giả khác gọi Hirochika là "cổ động viên đáng yêu nhất World Cup năm nay".