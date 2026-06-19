Trong tuần ở trọ 1,5 triệu đồng, cuối tuần nam sinh về biệt thự 200 m² của gia đình
Để thuận tiện học tập, Văn Hưng thuê chỗ ở ghép gần trường với chi phí 1,5 triệu đồng/tháng.
Màn trả lời phỏng vấn đầy lúng túng nhưng tràn năng lượng của một cổ động viên Nhật Bản tại FIFA Club World Cup đang gây sốt mạng xã hội với gần 9 triệu lượt thích.
Để thuận tiện học tập, Văn Hưng thuê chỗ ở ghép gần trường với chi phí 1,5 triệu đồng/tháng.
Trong đám hỏi lẫn lễ cưới, chú rể người Đức liên tục kìm nén nước mắt vì xúc động.
Mỗi lần mở hộp cơm trưa, Nhật Minh (26 tuổi) đều bất ngờ với những món ăn độc lạ vợ anh chuẩn bị.
Clip lễ ăn hỏi của Kim Chi thu hút hàng triệu lượt xem khi cô dâu đeo vàng kín cổ.
Người đàn ông làm bảo vệ tại một quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cố gắng giữ cho cây dù không bay trong trận mưa chiều 16/6. Cơn gió lớn quật ngã người này cùng chiếc dù. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.
Thấy con bị nam thanh niên làm ngã, chị Hoàng Gái (Nha Trang) chất vấn thì tiếp tục bị người này đánh vào mặt.
Cảnh bể lớn nuôi toàn cá quý hiếm bị vỡ thu hút hàng triệu lượt xem ở Trung Quốc. Vì được phát hiện muộn, số cá gần như bị chết sạch.
Không sân khấu, không dàn dựng cầu kỳ, Hồng Yên vẫn chinh phục hàng triệu khán giả bằng giọng hát trong những video quay tại tiệm tạp hóa của gia đình.
Thấy cụ ông ngoài 70 tuổi nhiều ngày ngồi chờ trước căn nhà cũ giữa trời mưa, chủ tiệm nail ở TP.HCM đã mời vào trú mưa, cho nghỉ ngơi và hỗ trợ bữa ăn.
Cầu thủ Duy Mạnh đăng tải video vui chơi ở biển Maldives, khoe thân hình săn chắc thu hút sự chú ý.