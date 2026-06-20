Tiền vệ bị thẻ đỏ chưa từng có ở World Cup lên tiếng

Miguel Almiron cảm ơn đồng đội tuyển Paraguay đã nỗ lực trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Anh kinh ngạc khi nhận tấm thẻ đỏ vì che miệng lúc trao đổi với đối thủ trên sân.

Miguel Almiron nhận thẻ đỏ chưa từng có tại World Cup 2026 vì quy định mới.

Ngày 20/6, ngôi sao số một tuyển Paraguay Miguel Almiron lên tiếng sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup nhận thẻ đỏ vì hành động che miệng lúc trao đổi với đối thủ.

Quy định mới này được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng từ tháng 4, trước thềm World Cup 2026, nhằm tăng cường chống phân biệt chủng tộc trên sân cỏ. Nguồn gốc của luật này xuất phát từ cáo buộc của ngôi sao người Brazil Vinicius Junior. Cầu thủ này cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc bởi Gianluca Prestianni trong một trận đấu ở Champions League, khi Prestianni che miệng trong lúc nói chuyện với anh.

Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị xử phạt theo quy định mới trong chiến thắng 1-0 của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19/6 (giờ địa phương ở Mỹ). Tuy nhiên, không có bất kỳ cáo buộc nào cho rằng anh đã có phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc với đối phương.

Trên mạng xã hội hôm 20/6, Almiron viết bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi muốn cảm ơn nỗ lực của các đồng đội hôm nay, những người đã cống hiến hết mình trong từng pha bóng. Thật tự hào khi được là một phần của đội tuyển này".

Tiền vệ 32 tuổi đăng tải thông điệp kèm bức ảnh các đồng đội đang ăn mừng chiến thắng đầy vất vả.

Sự việc xảy ra sau khi cầu thủ Paraguay Isidro Pitta nằm sân vì chấn thương, dẫn đến màn va chạm giữa cầu thủ hai đội. Trong lúc đi ngang qua hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ Mert Muldur, Almiron đã đưa tay che miệng trong chốc lát khi nói điều gì đó với đối thủ. Muldur lập tức tìm cách thu hút sự chú ý của trọng tài.

Trọng tài chính Ivan Barton sau đó xem lại tình huống qua màn hình VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Almiron.

Việc thiếu vắng ngôi sao số một Almiron suýt khiến Paraguay trả giá. Ảnh: Reuters.

Trong bóng đá, việc cầu thủ che miệng khi nói chuyện khá phổ biến, thường nhằm tránh bị đọc khẩu hình. Tuy nhiên, quy định mới không cấm hoàn toàn hành động này.

Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, giải thích vào tháng 6: "Nếu đó là một cuộc trò chuyện thân thiện, các cầu thủ vẫn có thể làm như vậy mà không gặp vấn đề gì. Chúng tôi hiểu rằng có những cầu thủ là bạn bè và việc trò chuyện trước, trong hoặc sau trận đấu là điều bình thường. Nhưng khi đó là một cuộc đối đầu, câu chuyện hoàn toàn khác. Việc che miệng cho thấy bạn đang làm điều gì đó có khả năng rất không phù hợp. Đây là hành động có chủ ý chứ không phải phản xạ tự nhiên".

Almiron tỏ ra sửng sốt trước quyết định từ trọng tài. Tuy nhiên, anh dường như cũng nhận ra sai lầm của mình khi các đồng đội tiến đến an ủi.

Tấm thẻ đỏ có thể khiến hành trình World Cup của Almiron sớm khép lại. Paraguay đang cạnh tranh suất vào vòng 32 đội và án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Australia vào ngày 26/6 tới.

Trước giải đấu, FIFA đã phổ biến chi tiết quy định mới cho tất cả các đội tuyển và cảnh báo rằng hành vi che miệng trong lúc tranh cãi với đối thủ sẽ dẫn tới thẻ đỏ ngay lập tức.

Tình huống này suýt làm thay đổi cục diện trận đấu. Paraguay, đội buộc phải tránh thất bại để nuôi hy vọng đi tiếp, đã khởi đầu hoàn hảo tại khu vực Vịnh San Francisco khi Matias Galarza ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 bằng một cú sút sệt đẹp mắt.

Tuy nhiên, việc mất một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ngay trước giờ nghỉ khiến Paraguay phải đối mặt với thử thách lớn. Dù vậy, họ vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0 và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out.

Ở trận ra quân, Paraguay từng thua Mỹ 1-4 tại Los Angeles. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã để thua Australia 0-2 và sau thất bại trước Paraguay, đội bóng này chính thức bị loại khỏi World Cup.