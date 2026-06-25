Đến Việt Nam sống sau 1 tô phở, chàng trai Nga nên duyên cô gái đẹp

Hai năm sau khi đến Việt Nam, Alex không chỉ được trải nghiệm cuộc sống đầy thú vị mà còn nên duyên với cô gái xinh đẹp tên Minh Nguyệt.

Chàng trai Nga gặp tình yêu của đời mình sau 2 năm tới Việt Nam sinh sống và làm việc.

Năm 2022, Alex (29 tuổi, quốc tịch Nga) bước vào một nhà hàng Việt Nam tại thành phố nơi anh sinh sống. Hôm đó, anh gọi phở bò, phở gà và gỏi tôm. Hương vị khác lạ của những món ăn khiến anh tò mò về đất nước nằm ở Đông Nam Á mà trước đó anh chưa từng biết nhiều.

Sau bữa ăn ấy, Alex bắt đầu tìm xem các video về cuộc sống, văn hóa và con người Việt Nam.

"Tôi tìm hiểu càng thấy Việt Nam đẹp và bình yên. Tôi đã quyết định phải đến đây một lần để khám phá những điều mình nhìn thấy trên mạng", Alex chia sẻ.

Nhưng điều khiến Alex chẳng thể ngờ tới là sau lần đầu tới Việt Nam, anh nhanh chóng bị chinh phục bởi ẩm thực và sự mến khách của con người nơi đây. Không chỉ thế, chàng trai Nga còn tìm thấy định mệnh cuộc đời của mình.

Nên duyên với cô gái Việt

Sau khi đặt chân đến Việt Nam, Alex dành phần lớn thời gian để khám phá ẩm thực địa phương, từ những quán ăn ven đường đến các khu chợ đông đúc.

Nhưng điều khiến anh lưu luyến không chỉ là món ăn. Chàng trai Nga bất ngờ hơn bởi những lần được người lạ giúp đỡ khi hỏi đường, được chủ quán tặng thêm đồ ăn, hay những cuộc trò chuyện ngắn nhưng thân thiện với người dân địa phương.

Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại khiến Alex thêm ấn tượng sâu sắc. Trong gần một năm sống tại Việt Nam, Alex nhiều lần tự hỏi vì sao người Việt có thể tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị như chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái hay đơn giản là quây quần bên nhau sau một ngày làm việc. Câu hỏi đó dần thay đổi cách anh nhìn nhận cuộc sống.

"Trước đây tôi luôn nghĩ phải đạt được điều gì đó thật lớn mới có thể hạnh phúc. Nhưng ở Việt Nam, tôi nhận ra nhiều người vẫn sống vui vẻ dù cuộc sống rất bình dị", Alex chia sẻ.

Càng sống ở Việt Nam, chàng trai Nga càng yêu thêm con người và cuộc sống nơi đây.

Quyết định ở lại Việt Nam cũng đến từ đó. Alex tìm được công việc dạy tiếng Anh và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Việt Nam giúp anh sống chậm lại và cảm nhận được sự bình yên mà trước đây anh luôn tìm kiếm.

Năm 2024, Alex và Minh Nguyệt (25 tuổi, quê Thái Nguyên) quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu, cả hai đến với nhau vì Nguyệt muốn học tiếng Anh, còn Alex muốn hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Những cuộc trò chuyện đầu tiên chủ yếu xoay quanh ngôn ngữ, cuộc sống và con người Việt Nam. Alex thường hỏi vì sao người Việt lại dễ gần, thích giúp đỡ nhau và luôn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống.

Chính những câu chuyện đời thường ấy khiến khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn.

"Mỗi ngày chúng tôi nhắn tin nhiều hơn một chút. Từ những câu chuyện về văn hóa, gia đình rồi đến công việc và cuộc sống. Lúc nhận ra thì cả hai đã có thói quen chờ tin nhắn của đối phương", Nguyệt nói.

Sau một thời gian trò chuyện, Alex quyết định gặp cô gái Việt ngoài đời.

Quê hương thứ hai

Một buổi tối khoảng 20h, Alex bắt xe từ Phú Thọ xuống Hà Nội chỉ để gặp Nguyệt trong ít giờ đồng hồ. Trên tay anh là một bó hoa được chuẩn bị từ trước.

Điều khiến Nguyệt xúc động là ngay sau cuộc gặp ấy, Alex phải quay trở lại để kịp đi làm vào sáng hôm sau.

"Chính sự chân thành và quyết tâm của anh ấy khiến tôi có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt", cô kể.

Chỉ một tháng sau cuộc gặp đầu tiên, Alex quyết định chuyển đến Hà Nội sinh sống và làm việc để ở gần bạn gái.

Sự chân thành của Alex đã khiến trái tim Minh Nguyệt rung động.

Theo Minh Nguyệt, bạn trai là người rất tinh tế trong cuộc sống thường ngày. Anh sẵn sàng đưa cô đến bất cứ nơi nào cô muốn, kiên nhẫn ngồi chờ khi cô làm tóc, làm móng hoặc mua sắm nhiều giờ liền.

Thỉnh thoảng thoảng, Alex lại xuất hiện cùng một bó hoa dù không có dịp đặc biệt nào.

Không chỉ quan tâm đến bạn gái, anh còn dành nhiều tình cảm cho gia đình cô. Mỗi lần cùng Nguyệt về quê ở Thái Nguyên, Alex đều chuẩn bị quà cho mẹ và những người thân trong gia đình. Anh chủ động hỏi han, trò chuyện và cố gắng hòa nhập với nếp sinh hoạt của mọi người.

Ngược lại, điều khiến Alex yêu mến nhất ở bạn gái lại nằm ở những điều rất giản dị.

"Anh ấy từng nói thích cách tôi tận hưởng cuộc sống, dù là ngày nắng đẹp hay những lúc gặp khó khăn. Anh cảm thấy yên tâm khi ở bên tôi vì tôi luôn sống thật với cảm xúc của mình", Nguyệt chia sẻ.

Từ một lần vô tình ăn thử món Việt trong nhà hàng ở Nga, Alex không ngờ cuộc sống của mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Việt Nam cho anh một nơi để gắn bó, còn tình yêu với cô gái Thái Nguyên giúp anh có thêm lý do để ở lại lâu hơn với mảnh đất mà anh gọi là quê hương thứ hai.