Cô gái Đức vượt 9.000 km vì chàng trai Cà Mau mới gặp đôi lần

Từ một chuyến du lịch Việt Nam, Annika tìm thấy tình yêu và vượt hơn 9.000 km để ở cạnh chàng trai Cà Mau.

Annika tình cờ gặp Khánh Tường ở quán cà phê và không ngờ anh là định mệnh của đời mình.

Tháng 12/2022, Annika (sinh năm 1995), dược sĩ đến từ Đức, lần đầu đặt chân đến Việt Nam trong hành trình khám phá Đông Nam Á. Cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi con người thân thiện, nhịp sống gần gũi và vẻ đẹp bình dị của đất nước hình chữ S.

Chỉ 7 tháng sau, Annika bỏ công việc ổn định, rời quê hương để trở lại Việt Nam sinh sống gần một năm. Khi thị thực hết hạn, cô buộc phải quay về nước nhưng lòng vẫn đau đáu nhớ về mảnh đất từng gắn bó.

Trong 5 tháng ở Đức, ngày nào Annika cũng nấu các món ăn Việt để vơi nỗi nhớ. Cô tự học tiếng Việt, vừa hoàn thành chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh với mong muốn khi quay lại Việt Nam có thể tìm được việc và sống lâu dài.

"Tôi biết mình phải quay lại nơi đây vì trái tim mách bảo như vậy. Tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ", Annika chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc gặp định mệnh

Cuối năm 2024, Annika một lần nữa trở lại Việt Nam. Lần này, cô chọn miền Tây Nam Bộ làm điểm dừng chân vì muốn khám phá cuộc sống sông nước mà trước đó chưa có dịp trải nghiệm.

Chính trong chuyến đi ấy, cô gặp Khánh Tường (sinh năm 1993, quê Cà Mau) tại một quán cà phê ở Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ).

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp bạn đời ở Việt Nam", Annika mỉm cười nói.

Ban đầu, cả hai chỉ đơn giản tò mò về cuộc sống của nhau. Những cuộc trò chuyện kéo dài giúp họ dần tìm thấy nhiều điểm chung hơn tưởng tượng. Ấn tượng đầu tiên của Annika về chàng trai miền Tây là sự điềm đạm, chân thành và khiêm tốn.

"Anh ấy không phải kiểu người thích nói nhiều về bản thân, nhưng tôi cảm nhận được ngay anh là người có trái tim rất tốt", cô kể.

Annika và Khánh Tường tìm thấy sự hòa hợp ngay từ những lần đầu gặp mặt.

Về phía Khánh Tường, điều khiến anh chú ý ở cô gái Đức là sự cởi mở, nguồn năng lượng tích cực và niềm hào hứng trước những trải nghiệm mới.

Không chỉ chia sẻ về cuộc sống, công việc hay những chuyến đi, cả hai còn dành nhiều thời gian trò chuyện về Phật giáo. Những trải nghiệm khó khăn từng đi qua trong cuộc đời giúp họ dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Một tuần sau khi gặp Khánh Tường, Annika phải trở về Đức để đón Giáng sinh cùng gia đình. Ban đầu, cô dự định ở lại quê hương một thời gian. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ với chàng trai Cà Mau khiến mọi kế hoạch thay đổi.

Chỉ 3 tuần sau ngày chia tay tại sân bay, Annika lại lên máy bay, vượt hơn 9.000 km từ Đức về Cần Thơ - nơi Khánh Tường sinh sống và làm việc. Cả hai bắt đầu tình yêu với những chuyến rong ruổi khắp miền Tây, hẹn hò ở quán cà phê cùng chia sẻ về ước mơ và dự định tương lai.

Tổ ấm tại Việt Nam

Sau một thời gian hẹn hò, Annika và Khánh Tường đưa nhau về ra mắt gia đình. Trước đó, mỗi người đều có những băn khoăn nhất định.

Về phía gia đình Annika, bố mẹ liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ của con gái vì muốn chắc chắn cô đang hạnh phúc và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Dần dần, qua những câu chuyện Annika chia sẻ, họ cũng dành nhiều thiện cảm cho chàng trai Việt Nam.

Trong khi đó, gia đình Khánh Tường lại đón nhận cô gái Đức bằng sự chân thành và nồng hậu ngay từ lần đầu gặp mặt. "Tôi nhanh chóng cảm thấy mình được chào đón và trở thành một phần của gia đình anh ấy", cô kể.

Chứng kiến tình cảm nghiêm túc của hai người, gia đình đều ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ hay thủ tục pháp lý kéo dài nhiều năm từng là những bài toán không dễ giải đối với cặp đôi.

Trên hành trình đó, sự tin tưởng và thấu hiểu nuôi nấng mối quan hệ của họ phát triển rất tự nhiên. Không cần màn cầu hôn hoành tráng, cả hai đều biết mình muốn đồng hành cùng người còn lại trên hành trình cuộc sống.

Cặp đôi Việt - Đức đón con gái tại Việt Nam.

Hiện tại, Annika và Khánh Tường vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, với họ, gia đình đã được hình thành từ lâu, đặc biệt kể từ ngày con gái Mai chào đời tại Cần Thơ.

"Khoảnh khắc xúc động nhất cuộc đời tôi là khi nhìn thấy anh Tường lần đầu tiên bế con gái trên tay. Lúc đó tôi nhận ra chúng tôi thực sự đã trở thành một gia đình", cô nói.

Sinh con tại Việt Nam, điều khiến Annika khó khăn nhất là khoảng cách với gia đình ở Đức. Trong giai đoạn đặc biệt ấy, cô rất nhớ cha mẹ và người thân. Bù lại, Khánh Tường luôn ở bên chăm sóc, hỗ trợ cô trong thời gian ở cữ cũng như cuộc sống hiện tại.

Dù cách xa nửa vòng trái đất, ông bà ngoại vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của cháu gái thông qua những cuộc gọi video thường xuyên.

Trong cuộc sống hàng ngày, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ đôi khi vẫn khiến hai vợ chồng hiểu lầm nhau. Thế nhưng, họ luôn chọn cách lắng nghe và học hỏi từ đối phương.

Annika cho biết cả hai chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt. Nhiều khi chồng cô còn phải "phiên dịch" tiếng Việt của vợ cho những người Việt khác hiểu. Khi cần trao đổi những vấn đề phức tạp, họ thường nhắn tin cho nhau. Còn khi muốn chia sẻ cảm xúc sâu kín, cả hai lại chọn viết thư tay.

"Tình yêu không có nghĩa là không tồn tại khác biệt. Tình yêu là cùng nhau tìm ra cách để vượt qua những khác biệt đó", Annika bày tỏ.

Hiện tại, cặp đôi đang tập trung xây dựng một villa tại Cần Thơ với mong muốn nơi đây trở thành không gian kết nối văn hóa, học ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động cho trẻ em và những cuộc trò chuyện truyền cảm hứng. Đồng thời, Annika cũng hy vọng sẽ tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đến với nhiều bạn bè quốc tế hơn.

Nhìn lại hành trình đã qua, cô gái Đức cho rằng những điều đẹp nhất trong cuộc sống thường đến theo cách không ai có thể lên kế hoạch trước.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống ở Việt Nam. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình và xây dựng gia đình tại đây. Nhưng cuộc sống đã dẫn tôi đến đúng nơi này. Việt Nam là cái duyên của tôi. Còn anh Tường chính là duyên nợ của tôi", Annika mỉm cười.