Anh Tây 1,92 m 'đổ gục' sau 5 năm cô gái Việt 1,50 m theo đuổi

Lo con cái sau này phải sống xa gia đình như mình từng trải qua, Michael không nghĩ sẽ kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, sự chân thành của Kim Ngân đã khiến anh thay đổi.

Sau nhiều thử thách, chàng trai Đức 1,92 m nên duyên với cô gái Việt 1,50 m.

Năm 2018, khi còn là sinh viên năm cuối tại TP.HCM, Kim Ngân (sinh năm 1996, Vĩnh Long) quen Michael (sinh năm 1989) - doanh nhân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil, khi đó mới sang Việt Nam khởi nghiệp - qua một ứng dụng hẹn hò. Họ như 2 thái cực khi Michael cao 1,92 m, tính cách lạnh lùng, còn Ngân chỉ 1,50 m và luôn vui vẻ nói cười.

Michael là người chủ động bắt chuyện trước, nhưng vì khá trầm tính nên cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng. Ngược lại, Ngân nhiệt tình hỏi han và tìm hiểu đối phương nhiều hơn.

Sau 9 tháng, Ngân quyết định dừng lại vì thấy người đàn ông này không chủ động.

"Sau khi cắt liên lạc, tôi thường xuyên tình cờ gặp lại anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại rung động, nhớ anh da diết", Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuối cùng, cả hai quay lại với nhau. Đến giai đoạn dịch Covid-19, họ trải qua quãng thời gian yêu xa ở 2 quốc gia, chỉ có thể kết nối qua những cuộc gọi và tin nhắn.

Sau nhiều năm đồng hành, hai người dần học cách hiểu tính cách, hoàn cảnh và cách yêu của đối phương. Năm 2024, họ quyết định kết hôn. Đến nay, cặp đôi đã bên nhau 8 năm và có một con trai nhỏ.

Thử thách tình yêu

Ngân cho biết điều khiến cô tin tưởng lựa chọn Michael là sự nghiêm túc và đáng tin cậy.

Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và tập thể dục, ít tham gia các hoạt động xã hội. Với Ngân, điều đó cho thấy Michael là người sống có kỷ luật, biết mình muốn gì và luôn theo đuổi mục tiêu một cách rõ ràng.

Không chỉ vậy, Michael còn là người thẳng thắn trong cả lời nói lẫn hành động. Khi đã hứa điều gì, anh luôn cố gắng thực hiện. Những gì anh nói cũng là suy nghĩ thật, không phải để làm hài lòng người khác.

Cặp đôi làm đám cưới sau nhiều năm đồng hành.

Một kỷ niệm nhỏ khiến Ngân nhớ mãi là lần cô học nấu món ăn truyền thống của Brazil cho Michael.

Sau bữa ăn, cô hào hứng hỏi món ăn có giống hương vị quê nhà hay không. Michael thành thật trả lời rằng cô không nên nấu món này nữa vì không phải người Brazil nên rất khó làm đúng vị và món ăn hôm đó thực sự chưa ngon.

"Lúc đầu tôi hơi tự ái. Nhưng khi tôi hỏi vì sao vẫn ăn hết, anh nói anh không đói, chỉ là anh trân trọng công sức em đã bỏ ra. Khi đó tôi nhận ra sự thẳng thắn của anh luôn đi cùng với sự chân thành”, Ngân kể.

Tuy nhiên, khi tình cảm ngày càng sâu đậm, Michael quyết định thẳng thắn nói với Ngân rằng anh chỉ muốn yêu, không muốn kết hôn với phụ nữ ngoại quốc. Có bố người Đức, mẹ người Italy và sinh ra ở Brazil, anh hay phải bay qua 3 quốc gia thăm người thân nên không muốn con cái sau này sống trong cảnh chia xa.

Sau nhiều đắn đo, Ngân vẫn quyết định không buông tay người đàn ông này. "Tôi nghĩ dù chỉ có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã yêu hết lòng", Ngân trải lòng.

Sự kiên trì của Ngân khiến Michael thay đổi quyết định. Anh nhận ra nỗi sợ hôn nhân xuất phát từ tuổi thơ không còn đáng sợ bằng cảm giác đánh mất người con gái mang lại cho mình sự bình yên.

Cuộc sống mới tại Brazil

Khác với suy nghĩ của nhiều người, gia đình Michael gần như không phản đối mối quan hệ này.

Khi biết Ngân là bạn gái của con trai, mẹ anh là bà Maria còn chủ động kết bạn trên mạng xã hội và nhắn tin làm quen trước. Sự cởi mở và thân thiện ấy khiến cô gái Việt cảm thấy được chào đón ngay từ những ngày đầu.

Trong khi đó, gia đình Ngân ban đầu có phần lo lắng hơn. Là một gia đình miền Tây, cha mẹ cô mong con gái quen một người gần gũi, vui vẻ và dễ hòa nhập với các thành viên trong nhà. Trong khi đó, Michael lại khá ít nói và không thường xuyên bộc lộ cảm xúc.

Vì vậy, cha mẹ Ngân chưa thực sự yên tâm khi nghĩ đến chuyện cưới xin. Họ khuyên con gái tiếp tục tìm hiểu thêm thay vì vội vàng đưa ra quyết định. Tuy nhiên, gia đình vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.

Chiều cao chênh lệch khiến Ngân luôn nhỏ bé trong mắt người thương.

Đầu năm 2024, Michael cầu hôn Ngân ở đảo Koh Phi Phi (Thái Lan). Cả hai kết hôn trong sự vui mừng của gia đình 2 bên. Năm 2025, vợ chồng Ngân đón con trai đầu lòng, đặt tên là Andy.

Tháng 6 năm nay, Ngân chuyển đến Brazil sinh sống. Dù đây là lần thứ hai cô đặt chân đến quốc gia Nam Mỹ này, cuộc sống mới vẫn mang đến không ít thử thách.

Khó khăn lớn nhất với Ngân là chuyện ăn uống. Cô vốn quen với những món nước như phở, bún bò hay các bữa cơm nhiều rau xanh, trong khi ẩm thực Brazil thiên về các món khô và ít rau hơn.

Bên cạnh đó, việc chăm con cũng khác rất nhiều so với khi còn ở Việt Nam.

Tại quê nhà, mỗi khi mệt hoặc cần nghỉ ngơi, cô luôn có cha mẹ và em gái hỗ trợ chăm cháu, phụ giúp việc nhà. Nhưng tại Brazil, phần lớn công việc từ chăm con, nấu ăn đến dọn dẹp đều do cô tự đảm nhận.

Nhận thấy vợ vất vả, Michael từng đề nghị thuê bảo mẫu hoặc người giúp việc. Tuy nhiên, Ngân vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi giao con cho người khác chăm sóc nên lựa chọn tự mình quán xuyến mọi việc.

"Dù đôi lúc áp lực và mệt mỏi, tôi từng bước thích nghi với cuộc sống mới tại Brazil, nơi gia đình nhỏ của mình bắt đầu một chương mới sau hành trình gần một thập kỷ đồng hành cùng nhau", Ngân tâm sự.

Sau khi chào đón con trai vào năm 2025, cặp đôi tới Brazil sinh sống vào năm nay.