Chàng trai Trung Quốc tán đổ cô gái Việt bằng một lời nói dối

Trạch Hy nhờ Huyền dẫn nhóm bạn đi tham quan, nhưng đến hẹn chỉ có mình anh đứng đợi. Khoảnh khắc ấy khiến Huyền nhận ra sự chủ động tinh tế của anh.

Trạch Hy ấn tượng với Huyền ngay từ lần đầu gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi.

Năm 2024, trong một lần đi làm thêm thay anh trai tại cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc, Đặng Tiểu Long Huyền (sinh năm 2002) gặp Vương Trạch Hy (người Trung Quốc). Khi cô đang làm việc, Trạch Hy cùng nhóm bạn bước vào mua đồ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã chú ý đến cô gái trẻ và nảy ra ý định làm quen.

Anh chủ động tiếp cận ngay sau lần gặp đầu tiên, nhưng không xin được số điện thoại. Cuối cùng, Huyền chỉ lịch sự cho Instagram. Từ đó, Trạch Hy bắt đầu nhắn tin, gọi điện, nhiều lần rủ đi ăn, đi chơi nhưng đều bị từ chối.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh đưa ra một lý do khá "khéo", nhờ Huyền dẫn nhóm bạn đi tham quan như một hướng dẫn viên. Cô đồng ý, nhưng đến ngày hẹn thì bất ngờ phát hiện không có nhóm bạn nào cả, chỉ có mình anh đứng đợi. Chính khoảnh khắc đó khiến Huyền nhận ra sự chủ động và tính toán tinh tế nhưng cũng rất chân thành của đối phương.

"Sau lần gặp ấy, tôi ấn tượng với anh hơn. Anh luôn thể hiện tình cảm rất rõ ràng, luôn khiến tôi an tâm", Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở ngôn ngữ. Huyền không biết tiếng Trung, còn Trạch Hy không biết tiếng Việt hay tiếng Hàn. Thời gian đầu, cả hai chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, khá chậm và nhiều hạn chế.

Sau này, Trạch Hy bắt đầu kiên trì dạy tiếng Trung cho cô mỗi ngày. Từ những đoạn hội thoại đơn giản, dần dần ngôn ngữ không còn là khoảng cách. Hiện tại, cả hai gần như giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Trung.

Điều đặc biệt trong chuyện tình này là việc cả hai đều quen với nhịp sống di chuyển giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy, khái niệm "yêu xa" không trở thành trở ngại quá lớn.

Chỉ khoảng hai tháng sau khi tìm hiểu, Trạch Hy đã chủ động theo Huyền về Việt Nam ra mắt gia đình.

"Trước chuyến đi, anh còn quay về Trung Quốc để chuẩn bị nhiều quà tặng cho người thân của tôi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy khiến tôi cảm nhận rõ anh coi trọng mối quan hệ này thế nào", Huyền tâm sự.

Cặp đôi làm đám cưới trong sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Sau một thời gian gắn bó và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, cả hai quyết định kết hôn, cùng sang Hàn Quốc sinh sống và chào đón con gái đầu lòng.

Từ khi trở thành cha mẹ, cặp vợ chồng nhìn hôn nhân theo một cách khác. Không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm, sự chia sẻ và đồng hành trong từng giai đoạn cuộc sống.

Hiện tại, Trạch Hy đang theo học tiến sĩ ngành Âm nhạc, đồng thời sáng tác và biểu diễn. Huyền học thạc sĩ MBA và làm công việc sáng tạo nội dung. Cuộc sống của họ xoay quanh việc học tập, công việc và chăm sóc con nhỏ, với nhiều áp lực của những người trẻ đang lập nghiệp nơi xứ người.

Dù bận rộn, cả hai luôn cố gắng đứng về cùng một phía trong mọi vấn đề. Khi một người mệt, người còn lại sẽ chủ động san sẻ để giữ nhịp cuộc sống gia đình.

Điều khiến Huyền cảm thấy may mắn là sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Dù bất đồng ngôn ngữ, hai bên vẫn luôn tìm cách kết nối bằng phiên dịch hoặc qua những cử chỉ, sự quan tâm trong từng lần gặp mặt.

Không khí mỗi lần gia đình gặp nhau luôn ấm áp, dù không cần quá nhiều lời nói. Chính điều đó khiến cô tin rằng sự chân thành có thể thay thế cho mọi rào cản ngôn ngữ.

Một trong những vấn đề của gia đình Huyền hiện tại là chi phí sinh, nuôi con tại Hàn Quốc khá cao. Khoảng 200 triệu đồng chỉ là phần cơ bản cho dịch vụ tại trung tâm chăm sóc sau sinh, chưa bao gồm nhiều khoản phát sinh khác như sinh nở tại bệnh viện, đồ dùng cho em bé hay các thiết bị hỗ trợ.

"Trong thời gian ở cữ, trung tâm cung cấp đầy đủ dịch vụ từ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ 24/24 đến theo dõi sức khỏe mẹ và bé. Ngoài ra, tôi còn sử dụng thêm các dịch vụ phục hồi nên tổng chi phí thực tế cao hơn đáng kể", Huyền chia sẻ.

Chàng trai Trung Quốc và cô gái Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Điều khiến cô ấn tượng nhất là sự chuyên nghiệp và bài bản trong hệ thống chăm sóc sau sinh tại Hàn Quốc. Mọi thứ được tổ chức rõ ràng, giúp người mẹ tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục.

Theo Huyền, dù chi phí khá cao, Hàn Quốc có nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em như trợ cấp, dịch vụ y tế và không gian công cộng thân thiện. Người dân cũng rất yêu trẻ nhỏ, thường xuyên giúp đỡ khi cô đưa con ra ngoài.

"Hai vợ chồng hiện vẫn cố gắng từng ngày để lập nghiệp nơi xứ người. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, đặc biệt từ khi trở thành mẹ, tôi vẫn cảm thấy biết ơn, hạnh phúc. Gặp anh, yêu anh và cùng anh xây dựng gia đình là điều tuyệt nhất ở thời điểm hiện tại", Huyền trải lòng.