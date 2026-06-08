Mê đắm cô gái Việt, chàng kỹ sư Đức bỏ việc sang Việt Nam ở rể

Tình cờ gặp nhau ở Việt Nam, Fernando Barths có tình cảm với Hồng Diễm từ lần đầu gặp. Vì tình yêu, anh không ngần ngại sang Việt Nam ở rể.

Chàng rể Đức nói tiếng Việt thành thạo khiến ai cũng ngạc nhiên Khoảnh khắc chàng trai Đức nói lời yêu thương với vợ trên lễ đường khiến nhiều người cảm động.

Cuối năm 2023, trong chuyến du lịch đến Việt Nam, Fernando Barths (sinh năm 1993, chàng trai quốc tịch Đức) tham dự một bữa tiệc của người bạn. Tại đây, anh tình cờ gặp Hồng Diễm (sinh năm 1994, Hưng Yên).

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Fernando nhắn tin cho Diễm và cuộc trò chuyện kéo dài đến tận 4h sáng hôm sau. Với Fernando, đó là khoảnh khắc anh nhận ra mình đã bị cô gái Việt Nam thu hút.

Khi trở về Đức, cả hai duy trì liên lạc mỗi ngày. Chàng trai Đức kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ chân thành về cuộc sống, công việc và những suy nghĩ cá nhân. Sự điềm đạm và chân thực ấy lại khiến Diễm cảm thấy tin tưởng. Vốn là người cẩn trọng trong chuyện tình cảm, cô cũng dần mở lòng với người đàn ông cách mình nửa vòng Trái Đất.

Sau nhiều tháng tìm hiểu, Fernando quyết định tỏ tình bằng một câu tiếng Việt mà anh đã chuẩn bị rất lâu: "Em có muốn trở thành bạn gái của anh không?".

Sự chân thành và tình yêu bền bỉ của anh đã chạm đến trái tim Diễm. Sau bao sóng gió và thử thách, cả hai cuối cùng được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.

Lựa chọn tình yêu

Trước khi tỏ tình với Diễm, Fernando đã có những đêm dài trăn trở. Sau khi cha qua đời vào năm 2022, Fernando chuyển về quê làm việc để ở gần mẹ và em gái. Là người luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.

Khi quen Diễm, Fernando cũng đang chuẩn bị chuyển tới Frankfurt, Đức để phát triển sự nghiệp kỹ sư hóa học. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của cô gái Việt khiến những kế hoạch đã được sắp đặt từ trước bắt đầu thay đổi.

"Nhiều đêm tôi không ngủ được vì phải lựa chọn giữa con đường sự nghiệp ở Đức và việc bắt đầu lại từ đầu tại Việt Nam", Fernando chia sẻ.

Sau nhiều tháng suy nghĩ, anh quyết định lựa chọn tình yêu.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai Đức quyết tâm sang Việt Nam theo đuổi người thương.

Tháng 7/2024, Fernando chính thức chuyển tới Việt Nam sinh sống. Quyết định này đồng nghĩa với việc anh phải tạm gác sự nghiệp kỹ sư hóa học đã được đào tạo nhiều năm.

Nhận thấy lĩnh vực kỹ sư hóa học không có nhiều cơ hội dành cho lao động nước ngoài tại Việt Nam, Fernando chuyển hướng sang ngành giáo dục. Anh bắt đầu bằng công việc giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ.

Khoảng 10 tháng sau, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Fernando trúng tuyển vị trí giáo viên Khoa học hệ Cambridge tại một trường liên cấp.

Dù phải bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi trưởng thành, Fernando cho biết anh chưa từng hối hận với quyết định của mình.

Biết ơn gia đình vợ

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ tại Việt Nam, Fernando cho biết những ngày đầu sinh sống và làm việc tại đây không hề dễ dàng.

"Khi mới bắt đầu làm việc tại Việt Nam, tôi mất khá nhiều thời gian để làm quen với môi trường. Việc bắt đầu làm việc với trẻ em rất khác so với những công việc trước đây, vì vậy tôi phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng", anh nói.

Có nhiều lúc Fernando mệt mỏi, nhưng sau một thời gian nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp và sự hỗ trợ của vợ, tình hình đã được cải thiện.

"Tôi rất yêu vợ. Cô ấy rất chu đáo, chăm sóc tôi và gia đình. Vợ luôn tin tưởng tôi và khiến tôi cảm thấy mình có thể đạt được nhiều điều", chàng trai Đức giãi bày.

Không chỉ nhận được sự đồng hành từ người vợ, Fernando còn được gia đình vợ tin tưởng, yêu thương. Với anh, việc được đón nhận như một thành viên thực sự là điều đặc biệt, nhất là khi quyết định rời quê hương để bắt đầu cuộc sống mới ở Việt Nam.

Sau 2 năm ở Việt Nam, chàng trai Đức dần quen với cuộc sống và văn hoá Việt.

Những buổi về thăm nhà, phụ giúp bố vợ làm giò hay cùng gia đình quây quần trong các dịp đặc biệt dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chàng rể người Đức. Dù rào cản ngôn ngữ vẫn còn khiến những cuộc trò chuyện với bố vợ chưa được nhiều như mong muốn, Fernando cho biết anh luôn cảm nhận được sự gần gũi thông qua những hành động giản dị hàng ngày.

Gia đình bên vợ cũng là nơi giúp anh hiểu hơn về văn hóa và nếp sống của người Việt. Sự cởi mở, chân thành của mọi người khiến quá trình hòa nhập trở nên dễ dàng hơn, dù vẫn có những khác biệt mà anh phải mất nhiều thời gian để thích nghi.

Theo Fernando, sống ở một quốc gia mới đồng nghĩa với việc chấp nhận thay đổi và học cách thích ứng. Từ môi trường làm việc, nhịp sống đến những khác biệt trong văn hóa ứng xử, tất cả đều là trải nghiệm mới với anh. Trong đó, giao thông là điều khiến chàng trai Đức mất nhiều thời gian nhất để làm quen.

Hiện tại, sau 2 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Fernando đã xây dựng được cuộc sống ổn định với công việc mới trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy quyết định chuyển tới Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng không nằm ở công việc hay những thành tựu cá nhân, mà là người phụ nữ đã khiến anh thay đổi toàn bộ kế hoạch cuộc đời.

Khi nhiều người thắc mắc tại sao không bảo lãnh Diễm sang Đức mà lại chọn con đường ngược lại, Fernando khẳng định đó là trách nhiệm của người đàn ông.

"Muốn tìm hiểu Diễm, tôi phải là người chủ động bước vào cuộc sống của cô ấy, thay vì đòi hỏi một mối quan hệ yêu xa hay bắt em phải sang quê mình trước", Fernando trải lòng.

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