Liều lên xe trai lạ ở Đức giữa đêm, cô gái Việt tìm được tình yêu

Một lần tình cờ nhờ chàng trai người Đức đưa về, Trang bất ngờ tìm thấy tình yêu sau cuộc gặp gỡ định mệnh nơi đất khách.

Trang và Arne nên duyên sau lần nhờ anh đưa về nhà.

Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang (23 tuổi) hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Düsseldorf (Đức). Năm 2025, cô gái Việt sang Đức du học ngành Trợ lý nha khoa với mong muốn mở mang kiến thức và trực tiếp trải nghiệm những nền văn hóa mới mẻ tại châu Âu.



"Mục tiêu lớn nhất của tôi là được học hỏi và sống trong một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng bất ngờ đã đến khi cuộc gặp gỡ định mệnh cho tôi gặp anh, người sẽ gắn bó với tôi trong chặng đường tương lai tới", cô chia sẻ.

Giữa năm 2025, Trang lần đầu gặp Arne Schulz (28 tuổi) trong tình huống khá éo le.

"Lúc đó tôi mới sang Đức, chưa rành đường xá mà điện thoại lại sập nguồn ngay lúc đang ở ngoài. Giữa lúc bối rối vì lo sợ phải ngủ ngoài đường, tôi đánh liều nhờ người lạ giúp đỡ và anh chính là Arne", cô gái 23 tuổi kể lại.

Khi ấy, Trang cũng e dè việc bước lên xe người lạ, nhưng sự tử tế của Arne lúc đó đã làm cô yên tâm hơn. Sau khi được đưa về nhà an toàn, cô xin số điện thoại và mời anh đi cà phê để cảm ơn.

Sau vài lần gặp gỡ, ăn uống cùng nhau, cả hai nhận ra sự kết nối đặc biệt và quyết định hẹn hò. Theo Trang, điều khiến cô tin tưởng vào mối quan hệ này chính là sự chân thành của Arne.

"Anh không dùng lời nói hoa mỹ nhưng luôn chứng minh bằng hành động: công khai tôi trên mạng xã hội và đưa tôi về ra mắt gia đình anh ngay từ sớm", cô chia sẻ.

Vượt qua rào cản

Chuyện tình của cặp đôi không chỉ toàn màu hồng. Trang cho biết cô từng lo lắng về rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt tư duy giữa một cô gái Á Đông nhạy cảm và một chàng trai Đức thẳng thắn.

Có những lúc sự thẳng thắn của Arne dẫn đến những khoảng lặng mất kết nối. Thay vì im lặng, cả hai chọn cách ngồi lại để chia sẻ.

"Người Đức cực kỳ đúng giờ. Có những lúc mình muốn đi chơi ngẫu hứng, nhưng anh lại muốn mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng trước cả tuần", Trang nói.

Rào cản lớn nhất, theo cô, vẫn là ngôn ngữ. Dù đang học tiếng Đức trình độ B2 để phục vụ ngành nha khoa, Trang cho biết giao tiếp trong đời sống và khi tranh luận là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Những lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ, tôi rất muốn diễn đạt sự tổn thương hay suy nghĩ của mình nhưng vốn từ tiếng Đức lúc đó lại ‘bay hết’. Cảm giác bất lực khi không thể nói ra hết lòng khiến mình chỉ biết im lặng", cô trải lòng.

Trang tâm sự có thời điểm sự thẳng thắn của Arne dẫn đến những khoảng lặng mất kết nối. Thay vì im lặng, cả hai chọn cách ngồi lại để chia sẻ.

Sự khác biệt giữa tiếng Đức trực diện và tiếng Việt giàu ẩn dụ cũng khiến cả hai đôi khi hiểu lầm nhau. Đôi khi Arne nói một câu rất bình thường nhưng Trang lại thấy nó khô khan hoặc nặng nề. Để khắc phục, họ sử dụng Google Translate như một cầu nối.

Ngoài ra, Trang cho biết bạn trai mình không hoàn toàn giống với hình dung phổ biến về người Đức. Không phải người Đức nào cũng chia sẻ hoá đơn 50/50. Nhưng Arne luôn trả hết trong các cuộc hẹn. Đáp lại, Trang cũng chủ động làm việc tương tự để chia sẻ cùng người yêu.

Theo Trang, tiết kiệm là tiêu chí quan trọng trong tiềm thức của nhiều người Đức, nên họ có thể không phóng khoáng như người Việt. Tuy nhiên, cách Arne thể hiện khiến cô cảm thấy an tâm.

"Cách anh thể hiện qua hành động khiến tôi cảm thấy anh ấy là chỗ vững chắc và là một người tử tế để có thể tiếp tục và tiến xa hơn trong tương lai", Trang tâm sự.

Arne luôn chủ động giúp đỡ người yêu còn Trang học cách thấu hiểu sự chân thành đằng sau những lời nói trực diện. Chính sự hòa hợp trong tính cách và lối suy nghĩ giúp họ vượt qua khác biệt.

Cam kết cho tình yêu

Hiện tại, cặp đôi đã bên nhau được 10 tháng. Dù thời gian chưa dài, cả hai đều rất nghiêm túc với mối quan hệ. Minh chứng là Arne đã mua vé máy bay để cùng Trang về Việt Nam vào tháng 10 năm nay ra mắt gia đình cô.

"Anh ấy cực kỳ yêu Việt Nam, từng đi du lịch một lần và rất mê đồ ăn Việt", Trang kể. Không chỉ vậy, Arne còn ấp ủ dự định tương lai sẽ mua một căn nhà ở Đà Nẵng để cả hai có thể về nghỉ dưỡng.

"Với tôi, đó là lời cam kết mạnh mẽ nhất cho mối quan hệ này", cô nói.

Cặp đôi đã hẹn hò được 10 tháng, dự định về Việt Nam vào tháng 10 năm nay.

Dẫu vậy, những định kiến về tình yêu du học đôi khi vẫn khiến Trang suy nghĩ. Nhiều người hay nói tình yêu bên này chỉ là để khỏa lấp sự cô đơn hoặc vì mục đích định cư.

Khi chia sẻ câu chuyện tình yêu lên mạng xã hội, cô gái 23 tuổi nhận về không ít ý kiến trái chiều, nhiều lời chê bai khiến cô tổn thương.

Nhưng sau tất cả, những hành động thực tế của bạn trai đã chứng minh điều ngược lại.

"Nhìn vào cách anh lên kế hoạch mua nhà ở Đà Nẵng, cách anh tự bỏ tiền túi mua vé máy bay để về Việt Nam gặp gia đình tôi, tôi hiểu rằng tình cảm này vượt xa những định kiến đó", Trang trải lòng.