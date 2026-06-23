Chồng tháo mặt nạ oxy hôn vợ lần cuối: Chuyện tình 20 năm xúc động

Từ mối tình học trò, anh Tiền và chị Mai đồng hành qua 20 năm thăng trầm. Nụ hôn từ biệt của hai vợ chồng khiến nhiều người nghẹn ngào.

Chồng tháo mặt nạ oxy hôn vợ lần cuối Nụ hôn cuối của người chồng dành cho vợ bên giường bệnh khiến nhiều người nghẹn lòng.

Cách đây 20 năm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Phạm Văn Tiền (34 tuổi, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) và chị Nguyễn Thị Mai (32 tuổi) quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Họ là mối tình đầu của nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, đôi trẻ cùng sang Nga làm việc. Những năm tháng bôn ba nơi xứ người không chỉ giúp họ tích lũy kinh nghiệm sống mà còn vun đắp tình cảm ngày càng gắn bó.

Khoảng 6 năm sau, anh chị trở về Việt Nam bắt đầu cuộc sống mới. Cả hai kết hôn năm 2015 và đón con trai đầu lòng.

Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, biến cố ập đến kéo theo chuỗi ngày gia đình nhỏ liên tục di chuyển giữa bệnh viện và nhà. Trong hành trình ấy, anh Tiền chưa từng rời tay vợ, còn chị Mai luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan vì chồng con. Sau gần 2 năm kiên cường chống chọi với bệnh tật, người phụ nữ 32 tuổi khép lại hành trình của mình, để lại nỗi tiếc thương cho những người ở lại.

Biến cố ập tới

Năm 2020, sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, cuộc sống của vợ chồng anh Tiền và chị Mai dần ổn định. Hai người có nhà riêng, tậu xe và chào đón thêm cô con gái thứ hai. Anh Tiền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị của gia đình, từ bữa cơm, chuyến đi ngắn đến những dịp đặc biệt của vợ con lên mạng xã hội.

Tháng 5/2024, chị Mai bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng bẹn. Ban đầu, chị nghĩ mình chỉ bị đau cơ hoặc viêm khớp thông thường nên chủ quan theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng nghiêm trọng, lan xuống chân khiến chị không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn.

Khi lên Hà Nội thăm khám, bác sĩ phát hiện khối u và chỉ định thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả sinh thiết cho thấy chị mắc ung thư hạch.

"Tin dữ khiến cả nhà suy sụp. Dù vậy, tôi luôn động viên vợ và tin rằng chỉ cần kiên trì điều trị thì bệnh tình sẽ dần thuyên giảm", anh Tiền nhớ lại.

Suốt hơn một năm sau đó, chị Mai liên tục trải qua các đợt điều trị kéo dài. Tuy nhiên, bệnh không đáp ứng thuốc như kỳ vọng. Đến năm 2025, ung thư tiếp tục tái phát và chuyển thành ung thư máu. Chị được chuyển sang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Từ đây, cuộc sống của gia đình gần như gắn liền với bệnh viện.

Gia đình anh Tiền chị Mai.

Mỗi đợt điều trị, hai vợ chồng ở lại viện 1-2 tháng rồi tranh thủ về nhà ít ngày trước khi quay lại. Hai con nhỏ được gửi cho ông bà hai bên chăm sóc. Để có thời gian đồng hành cùng vợ, anh Tiền chuyển hướng sang bán hàng trực tuyến.

Trong hơn 2 năm điều trị, người đàn ông 34 tuổi vừa lo kinh tế gia đình, vừa chăm sóc con cái, vừa túc trực bên vợ. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến những đợt truyền hóa chất, những cơn sốt hay lúc đau đớn vì bệnh tật, anh đều cố gắng có mặt.

"Dù đau đớn nhưng vợ tôi luôn vui vẻ. Cô ấy chấp nhận thực tế rằng mình mắc bệnh rồi, còn sống được ngày nào thì cố gắng vui vẻ ngày đó", anh chia sẻ.

Ngay cả khi biết bệnh tình ngày càng xấu đi, chị Mai vẫn không than trách số phận. Người phụ nữ trẻ luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực để chồng con yên tâm.

Trước khi biến cố xảy ra, vợ chồng anh không có thói quen ghi lại quá nhiều khoảnh khắc đời thường. Nhưng những tháng ngày nằm viện đã khiến mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video trở thành một cách lưu giữ thời gian được ở cạnh nhau.

Dịp Trung thu năm 2025, anh Tiền từng chia sẻ khoảnh khắc giản dị của gia đình. Hôm đó, con trai được nhà trường tặng bánh trung thu, còn chị Mai sau nhiều ngày nằm viện đã có thể vào bếp rán gà cho các con ăn.

Với anh, chỉ cần nhìn thấy vợ khỏe hơn và nghe tiếng các con cười đùa đã là một cái Tết Trung thu trọn vẹn.

Đến cuối năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 15 năm đồng hành, anh tiếp tục viết về người bạn đời của mình. Anh cho rằng vợ chồng có thể đi cùng nhau không phải vì hoàn hảo mà vì lựa chọn không rời bỏ nhau trước những giông bão cuộc đời.

Giây phút tạm biệt

Khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, chị Mai được bác sĩ cho về quê nghỉ lễ. Tuy nhiên khi quay lại bệnh viện, chị cảm nhận rõ sức khỏe của mình không còn như trước. Chị nói với chồng: "Có lẽ em không qua được năm nay".

Điều khiến chị Mai day dứt nhất không phải nỗi sợ hãi hay sự nuối tiếc cho bản thân, mà là không thể ở cạnh chồng con lâu hơn, không thể cùng chồng nhìn các con trưởng thành. Dù vậy, chị vẫn dặn người thân một điều duy nhất: đừng ai khóc trong lễ tang để chị được ra đi thanh thản.

Ngày 13/6, chị Mai được đưa về nhà và phải thở oxy liên tục. Sức khỏe lúc này đã suy giảm nghiêm trọng.

Trong lúc vợ vẫn còn tỉnh táo, anh Tiền nhẹ nhàng kéo mặt nạ oxy xuống, ôm và hôn vợ như cách anh vẫn thường làm trong suốt những năm tháng đồng hành cùng nhau.

Gia đình luôn bên cạnh chị Mai vào những giây phút cuối đời.

Sang 14/6, chị Mai rơi vào hôn mê sâu rồi qua đời ở tuổi 32, khép lại hành trình gần hai năm chống chọi với bệnh tật.

Một tuần sau ngày vợ mất, anh Tiền đăng tải lại đoạn video ghi lại nụ hôn cuối cùng ấy cùng những dòng tâm sự gửi người bạn đời đã gắn bó với mình từ thuở học trò.

Với người đàn ông 34 tuổi, cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khoảng trống. Hai con, một bé 11 tuổi và một bé 6 tuổi, vẫn chưa quen với việc mẹ không còn ở nhà. Những ngày đầu, các con nghĩ mẹ chỉ đang ngủ. Đến khi nhìn thấy hũ tro cốt, các em mới hiểu mẹ đã thực sự rời xa.

Dẫu vậy, anh hiểu mình phải tiếp tục mạnh mẽ như điều vợ mong muốn.

Trước lúc ra đi, điều chị Mai gửi gắm lớn nhất vẫn là hai con. Và với anh Tiền, hành trình phía trước là thay vợ chăm sóc, yêu thương các con, tiếp tục sống cho cả phần đời mà người phụ nữ anh yêu thương chưa kịp đi hết.

"Vợ tôi từng nói trước sau gì ngày này cũng đến. Chỉ là bố con tôi chưa thể quen được ngay, vẫn luôn cảm giác vợ luôn ở bên cạnh", anh Tiền trải lòng.