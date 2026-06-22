Khoảnh khắc người đàn ông TP.HCM bất ngờ đổ gục khi chơi pickleball
Ông H.H. chuẩn bị đỡ bóng thì bất ngờ ngã quỵ, rồi tử vong trên sân pickleball T.N. tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Nụ hôn cuối của người chồng dành cho vợ bên giường bệnh khiến nhiều người nghẹn lòng.
Ông H.H. chuẩn bị đỡ bóng thì bất ngờ ngã quỵ, rồi tử vong trên sân pickleball T.N. tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
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