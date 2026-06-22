Chồng tháo mặt nạ oxy hôn vợ lần cuối trước khi vợ qua đời

Khoảnh khắc anh Tiền nhẹ nhàng tháo mặt nạ oxy, cúi xuống hôn vợ lần cuối trước khi chị qua đời khiến nhiều người nghẹn ngào.

Chồng tháo mặt nạ oxy hôn vợ lần cuối Nụ hôn cuối của người chồng dành cho vợ bên giường bệnh khiến nhiều người nghẹn lòng.

Ngày 20/6, một tuần sau ngày chị Nguyễn Thị Mai (Hải Phòng) qua đời, chồng chị là anh Phạm Văn Tiền đăng tải đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng của vợ cùng những dòng tâm sự gửi người bạn đời đã gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Trong video, chị Mai nằm trên giường bệnh với gương mặt mệt mỏi sau thời gian dài chống chọi với ung thư. Trước thời khắc chia ly, chị đề nghị chồng hôn mình một lần cuối. Anh Tiền nhẹ nhàng tháo mặt nạ oxy, cúi xuống trao cho vợ nụ hôn tạm biệt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tiền cho biết biến cố bất ngờ ập đến vào đầu năm 2024 khi vợ phát hiện mắc ung thư sau thời gian bị đau âm ỉ. Cơn đau ngày càng nghiêm trọng, lan xuống chân khiến chị không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn. Kết quả thăm khám tại bệnh viện xác nhận chị mắc bệnh ung thư.

Những ngày đầu nhận kết quả, chị Mai gần như suy sụp. Người phụ nữ trẻ khóc rất nhiều vì lo cho tương lai của bản thân, cho 2 con nhỏ và người chồng luôn hết lòng yêu thương mình.

Trong khi đó, anh Tiền buộc phải gạt cảm xúc cá nhân sang một bên để trở thành chỗ dựa cho cả gia đình.

"Nếu tôi cũng suy sụp thì không còn ai gánh vác gia đình. Buồn lắm nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh để còn động viên, an ủi vợ", anh chia sẻ.

Suốt quá trình điều trị, anh Tiền luôn đồng hành cùng vợ trong từng lần nhập viện. Anh chăm sóc vợ từ bữa ăn, giấc ngủ đến những lần lên cơn đau, sốt sau hóa trị. Những lúc chị Mai mệt mỏi và mất niềm tin, anh lại là người ở bên động viên, nắm tay vợ đi qua từng đợt điều trị.

Quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật cũng là khoảng thời gian giúp cả hai thêm trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video được lưu lại đều trở thành những kỷ niệm quý giá, ghi dấu hành trình yêu thương và đồng hành của hai vợ chồng giữa những ngày tháng khó khăn nhất.

Sau khi chị Mai qua đời, đoạn video ghi lại nụ hôn cuối cùng được anh Tiền chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Với anh, đó không chỉ là khoảnh khắc chia ly, mà còn là ký ức cuối cùng về người phụ nữ đã cùng mình đi qua những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời.

"Chồng vẫn nhớ như in những ngày cuối cùng. Vợ dặn gì chồng cũng cố làm cho vợ yên lòng. Đến lúc ấy rồi mà vợ vẫn chỉ lo cho chồng, lo cho các con. Điều làm chồng nhớ mãi là câu vợ bảo chồng hôn vợ một cái để tạm biệt. Chồng đã hôn vợ rồi đó. Là nụ hôn đau nhất cuộc đời chồng. Vì chồng biết đó cũng là lần cuối cùng chồng được ở gần vợ như thế. Vợ cứ yên tâm nhé", anh Tiền nhắn gửi tới người vợ quá cố.