Vợ bán 2 căn nhà ở TP.HCM, chi vài tỷ chạy chữa cho chồng mắc ung thư

Để duy trì chi phí chữa trị cho chồng, Thảo bán dần tài sản tích cóp nhiều năm. Với cô lúc này, tài sản không còn quan trọng bằng sức khỏe và cơ hội sống của bạn đời.

Vợ bán nhà, chi tiền tỷ chữa trị ung thư cho chồng ở TP.HCM Dù phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ để chữa bệnh cho chồng, Thảo mong muốn là anh được ở bên cô và các con thật lâu.

Phương Thảo (sinh năm 1990) và chồng Khang Khương (sinh năm 1993, TP.HCM) từng sở hữu 3 căn nhà sau nhiều năm tích cóp. Thế nhưng, kể từ khi chồng cô phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chỉ còn lại một căn nhà.

Từ năm 2019 đến nay, tổng chi phí điều trị cho chồng cô là khoảng 5 tỷ đồng , gồm viện phí, thuốc men, thực phẩm chức năng, thuốc nhập nước ngoài và nhiều khoản phát sinh theo từng đợt bệnh.

Còn giai đoạn trước đó, Thảo không thể tính chính xác số tiền đã chi ra, bởi mọi thứ đều được dồn lại để giữ cơ hội sống cho chồng.

Thảo hiện là chủ của 2 thương hiệu thời trang và đang chuẩn bị ra mắt thêm một thương hiệu mới. Mỗi ngày, sau khi đưa hai con đi học, cô đến cửa hàng từ 9h sáng đến 21h tối. Cường độ làm việc dày đặc được Thảo duy trì để có thể trang trải chi phí điều trị dài ngày cho chồng ở nước ngoài.

"Tôi sẽ tiếp tục khi còn đủ sức làm việc, chỉ mong anh ở bên 3 mẹ con thật lâu", Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Biến cố ập đến

Năm 2019, Khương nhận thấy khuôn mặt mình bất ngờ sưng lên bất thường. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là đau răng, nhưng kết quả thăm khám cho thấy mắc một loại u ác tính hiếm gặp. Từ đó, anh bước vào hành trình điều trị kéo dài nhiều năm với nhiều lần phẫu thuật và hóa trị, ngoại hình và giọng nói dần thay đổi.

Trong giai đoạn đầu điều trị, sức khỏe của anh ổn định hơn, phù hợp thuốc và tái khám định kỳ 3 tháng một lần. Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, bệnh tái phát. Bác sĩ thông báo bệnh gần như không còn phương pháp điều trị phù hợp, có nguy cơ tiếp tục lan sang vùng mặt, mắt và não.

Cuối năm 2025, hai vợ chồng quyết định sang Hàn Quốc để tìm hướng điều trị. Ban đầu, chi phí được dự tính hơn 1 tỷ đồng , vẫn trong khả năng xoay xở.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh đã di căn phổi và có thêm hạch ở cổ, khiến chi phí tăng lên khoảng 3 tỷ đồng chỉ riêng ca phẫu thuật, chưa tính các điều trị tiếp theo.

Bệnh viện cũng khuyến cáo gia đình cân nhắc vì phẫu thuật không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ kéo dài thời gian sống. Trong khi Khương nhiều lần muốn dừng điều trị vì nghĩ số tiền nên để dành cho con nhưng cô hết lòng thuyết phục chồng.

Thảo chịu trách nhiệm xoay xở tài chính. Khi trở về nước, cô bán tài sản, đồ đạc, túi xách, đồng hồ và cộng thêm tiền bảo hiểm để gom đủ chi phí.

Thảo luôn đồng hành cùng Khương trong quá trình chữa bệnh.

Ngày 14/1, Khương bước vào ca phẫu thuật kéo dài hơn 20 tiếng tại Hàn Quốc. Sau phẫu thuật, bác sĩ phát hiện vẫn còn tế bào ung thư nên yêu cầu tiếp tục can thiệp thêm lần nữa.

Thảo gần như suy sụp, vừa xót xa khi chồng chưa kịp hồi sức đã phải bước vào ca mổ mới, vừa áp lực về chi phí phát sinh có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng nếu phải chăm sóc hồi sức tích cực.

Khương lúc này muốn bỏ cuộc vì không muốn vợ tiếp tục gánh nặng tài chính. Nhưng Thảo vẫn kiên trì bên cạnh, động viên chồng cố gắng thêm một chặng đường nữa để còn cơ hội trở về với các con.

Ca phẫu thuật cũng để lại nhiều di chứng nặng nề. Khương mất toàn bộ răng hàm trên, mắt bị ảnh hưởng và mí bị lật ra ngoài. Do phải lấy xương vai để ghép lên mặt, cánh tay anh trở nên yếu, khó vận động như trước. Từ một người từng tự tin về ngoại hình, anh dần thu mình lại sau biến cố bệnh tật kéo dài.

Không ngừng hy vọng

Hiện tại, Khương và Thảo vẫn đang tiếp tục hành trình điều trị tại Hàn Quốc. Do tính chất công việc và việc chăm sóc gia đình, Thảo thường xuyên bay đi bay lại giữa hai nước, vừa lo cho hai con ở Việt Nam, vừa đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị.

Trong giai đoạn này, cô may mắn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hai bên trong việc chăm sóc các con, giúp cô có thể yên tâm hơn khi tập trung cho việc điều trị của chồng.

Song song đó, Thảo vẫn duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam và thỉnh thoảng trở về để xoay xở tài chính cho các đợt điều trị tiếp theo.

Tổ ấm nhỏ của Thảo và Khương.

Hiện Khương đang bước vào giai đoạn xạ trị. Theo kế hoạch, anh điều trị ngoại trú, mỗi ngày vào viện kiểm tra và tới thứ 5 hàng tuần sẽ gặp giáo sư để đánh giá tình hình bệnh. Tín hiệu tích cực là hiện bác sĩ chưa ghi nhận tế bào ung thư phát triển thêm, giúp gia đình phần nào yên tâm.

Thảo cho biết chi phí sinh hoạt và điều trị tại Hàn Quốc trung bình khoảng 30 đến hơn 40 triệu đồng/ngày, chưa bao gồm các khoản phát sinh nếu có chỉ định y tế mới.

"Điều quan trọng nhất lúc này là tinh thần. Anh phải cố gắng, vì phía sau còn có các con, em cũng luôn chờ anh", Thảo luôn mong muốn Khương an tâm chữa bệnh.