Bố vợ khóc nức nở, ôm hôn con rể ung thư gan bị bệnh viện trả về

Biết tin con rể nằm viện, ông Hùng tất tả từ quê lên thăm con. Ông vừa khóc vừa liên tục động viên và cầu nguyện con khoẻ lại.

Clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bật khóc, ôm con rể đang mang bệnh nặng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Theo bài đăng con rể ông đã mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, gần đây tình trạng chuyển biến xấu và bác sĩ cho về nhà chăm sóc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phạm Lợi (sống tại TP.HCM) cho biết hai nhân vật trong clip là cha ruột và chồng của chị. Người cha là ông Phạm Văn Hùng (sinh năm 1966, quê Châu Đốc), còn con rể là anh Quang Triệu (sinh năm 1983).

Chồng chị Lợi đã chống chọi với ung thư gan suốt 4 năm qua. Khi bệnh trở nặng và không còn khả năng điều trị, bác sĩ quyết định cho gia đình đưa về. Nhận tin, ông Hùng lập tức từ quê lên thành phố thăm con, vừa khóc vừa ôm, không ngừng động viên con rể. Anh Triệu dù mệt nhưng vẫn cười tươi động viên cha.

"Cha mẹ ở nhà thương con nhiều lắm, con phải cố gắng mạnh khỏe nhé", ông Hùng nghẹn ngào nói với con rể.

Ông Hùng yêu thương và quan tâm con rể như con ruột của mình.

Theo chị Lợi, chồng chị là người hiền lành, chân chất và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Trước đây khi còn khỏe mạnh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm và người thân mà không nề hà việc gì, nên được rất nhiều người quý mến.

Khi biết tin anh mắc bệnh nặng, cả gia đình và hàng xóm đều không khỏi xót xa.

"Anh sống tình cảm lắm nên ai cũng thương, cũng quý. Anh và cha tôi vốn cũng rất thân thiết, gần gũi", chị Lợi chia sẻ.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người cha vợ dành cho con rể: "Con rể phải sống sao mới được cha vợ thương như vậy", "Nhìn mà rưng rưng nước mắt, người cha tình cảm quá".