Du học trở về, cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư giai đoạn 4 đã di căn

Ở tuổi 23, Nguyên Ngọc liên tiếp đối mặt với loạt biến cố, phát hiện ung thư hiếm đã di căn, không việc làm, dừng học tập. Tất cả chỉ diễn ra trong hơn nửa năm.

Hà Triệu Nguyên Ngọc (sinh năm 2002, quê Cao Bằng, hiện sống tại Hà Nội) từng có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Cô nhận học bổng 100% du học Trung Quốc ngành Hán Ngữ, tốt nghiệp vào tháng 7/2024 và nhanh chóng tìm được công việc với mức thu nhập tốt tại Hà Nội.

Thời điểm đó, Ngọc sống gần như không có áp lực. Công việc ổn định, gia đình, tình cảm và sức khỏe đều thuận lợi. Sau một năm đi làm, tháng 7/2025, cô quyết định nghỉ việc để chuyển sang lĩnh vực mới, đồng thời học thêm văn bằng hai, ngành mà mình yêu thích. Dù bận rộn hơn, cuộc sống của Ngọc vẫn tràn đầy năng lượng với công việc, bạn bè và những buổi gặp gỡ cuối tuần.

Biến cố bắt đầu từ tháng 7/2025, Ngọc nhận thấy cơ thể xuất hiện một khối cứng ở vùng mông, kèm theo những cơn đau lưng âm ỉ. Tuy nhiên, do triệu chứng không rõ ràng và vẫn sinh hoạt bình thường, Ngọc không quá lo lắng.

Bệnh ung thư đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngọc.

Đến đầu tháng 9/2025, khi cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài kèm theo táo bón, cô đi khám và nhận kết quả mắc ung thư sarcoma cơ vân ổ bụng, một dạng bệnh hiếm, đã di căn.

“Lúc đó tôi rất sốc. Đến giờ vẫn chưa biết vì sao bản thân mắc bệnh này”, Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Những ngày đầu, cô gần như suy sụp hoàn toàn, không ăn uống được, tinh thần bất ổn. Cho đến tháng 10/2025, Ngọc dần học cách cân bằng cảm xúc và chấp nhận sống chung với bệnh. Cô bắt đầu bước vào quá trình điều trị. Các đợt hóa trị diễn ra liên tục, mỗi đợt cách nhau 5-6 ngày với nhiều loại thuốc khác nhau.

Một ngày của Ngọc hiện tại trôi qua chậm rãi. Cô không thể đi làm, phần lớn thời gian ở trong phòng nghỉ ngơi, ăn uống và hồi phục sức khỏe. Những ngày nhập viện truyền thuốc 24/24, cả hai mẹ con đều mệt mỏi vì thiếu ngủ. Khi có khoảng thời gian giãn giữa các đợt điều trị, cô tranh thủ về quê nghỉ ngơi.

Gia đình là điểm tựa lớn nhất trong giai đoạn này. Khi biết tin Ngọc mắc bệnh, mọi người đều sốc và buồn nhưng cố gắng giữ tinh thần tích cực trước mặt cô. Đến khi bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn 4, nỗi lo lớn nhất của Ngọc là quỹ thời gian bên gia đình có thể không còn nhiều.

Ngọc hiện tiếp tục điều trị và chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc.

Sau hơn nửa năm điều trị với 14 đợt hóa chất, sức khỏe của Ngọc có những cải thiện nhất định. Cô có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, thậm chí đã có thể tự lái xe. Trước đó, có thời điểm cô phải ngồi xe lăn, không thể tự đứng dậy và gần như không ăn uống được do ảnh hưởng của bệnh.

Tuy nhiên, hành trình điều trị vẫn còn nhiều thử thách. Đầu năm 2026, tình trạng suy tim của Ngọc trở nên nghiêm trọng hơn. Đến tháng 2/2026, sau 8 đợt hóa trị, bệnh tiến triển nặng, các cơn đau xuất hiện nhiều hơn và tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại, bệnh đã ở giai đoạn 4, việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát khối u.

Trải qua biến cố lớn ở độ tuổi còn rất trẻ, cô gái 24 tuổi vẫn giữ cho mình một niềm tin rất đơn giản rằng miễn vẫn còn sống, vẫn hạnh phúc là điều rực rỡ nhất.

"Đừng tự so sánh hay tuyệt vọng vì còn sức khỏe, còn cơ hội, thế là đã đủ may mắn rồi”, Ngọc trải lòng.