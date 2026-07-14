Thân hình 'như tượng tạc' của anh em Jude Bellingham

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Sau cú đúp giúp tuyển Anh giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026, tiền vệ Jude Bellingham (23 tuổi, bên trái) trở thành gương mặt bùng nổ mạng xã hội. Anh gây sốt nhờ gương mặt điển trai và thân hình "cực phẩm". Ngôi sao sinh năm 2003 có em trai cũng là cầu thủ điển trai không kém - Jobe Bellingham (21 tuổi).
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Trên các diễn đàn về bóng đá, cặp anh em nhà Bellingham thu hút sự chú ý. Nhiều người ưu ái dành lời khen 2 anh em có thân hình "đẹp như tượng tạc" với cơ bụng 6 múi săn chắc. Trong khi Jude có chiều cao 1,85 m và nặng 75 kg, cậu em trai sinh năm 2005 có phần nhỉnh hơn với chiều cao 1,91 m.
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Hôm 3/7, hình ảnh Jude Bellingham để lộ cơ bụng 6 múi cùng thân hình săn chắc trong buổi hồi phục của tuyển Anh đã thu hút hàng triệu lượt like. Nhiều tờ báo nhận định ngôi sao của Real Madrid sở hữu nền tảng thể lực lý tưởng. Anh đang trải qua kỳ World Cup rực rỡ khi ghi 6 bàn thắng sau 6 trận và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải cũng như Vua phá lưới.
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Giống như anh trai, Jobe Bellingham cũng thường xuyên gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn. Cầu thủ sinh năm 2005 sở hữu sải chân dài, cơ bắp săn chắc cùng vóc dáng chuẩn. Jobe là tiền vệ thuận chân phải đa năng, nổi lên ở Birmingham với vai trò tiền vệ tấn công - vị trí mà anh từng chơi cho Sunderland, theo Coaches Voice. Thể hình chắc chắn cho phép anh tranh chấp ở những khu vực đông đúc nhất trên sân.
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Một điểm trùng hợp khác là Jobe cũng đang chơi ở Borussia Dortmund - CLB mà Jude từng thi đấu từ năm 2020 đến 2023, trước khi chuyển đến đội bóng hiện tại là Real Madrid.
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Bên cạnh thành tích thi đấu, anh em nhà Bellingham còn trở thành gương mặt nổi bật trong giới thời trang với phong cách cực chất. Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp diện đồ đồng điệu trong các sự kiện hay khi xuống phố. Không quá cầu kỳ trong chi tiết, Jude và em trai thường chọn màu sắc trung tính và phong cách casual.
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Với độ nổi tiếng của mình, anh em nhà Bellingham cũng thường xuyên có những hợp đồng thương mại chung với các nhãn hàng. Jude là một trong những gương mặt đại diện toàn cầu của Adidas, đặc biệt cho dòng giày Predator và còn có bộ sưu tập mang tên JB Collection. Jobe cũng ký hợp đồng với thương hiệu này từ sớm và đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của hãng khi còn chơi cho Sunderland và sau khi chuyển sang Dortmund.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.