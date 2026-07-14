Thân hình 'như tượng tạc' của anh em Jude Bellingham

Trên các diễn đàn về bóng đá, cặp anh em nhà Bellingham thu hút sự chú ý. Nhiều người ưu ái dành lời khen 2 anh em có thân hình "đẹp như tượng tạc" với cơ bụng 6 múi săn chắc. Trong khi Jude có chiều cao 1,85 m và nặng 75 kg, cậu em trai sinh năm 2005 có phần nhỉnh hơn với chiều cao 1,91 m.