Lời nhắn xúc động của bạn gái với tuyển thủ Nam Phi vừa qua đời

Sau sự ra đi đột ngột của Jayden Adams, người bạn gái lâu năm Aqueelah Adendorf nhận được nhiều lời động viên khi có chia sẻ trên mạng xã hội.

Aqueelah Adendorf đau buồn trước sự ra đi của bạn trai.

Ngày 12/7, trên trang cá nhân, Aqueelah Adendorf đăng tải loạt ảnh với Jayden Adams cùng lời bày tỏ sau sự ra đi của anh. Trong bài đăng tưởng nhớ, Aqueelah gọi nam tiền vệ là "tình yêu của cuộc đời mình".

"Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau em đang phải chịu đựng. Yên nghỉ nhé, tình yêu của em. Cảm ơn anh vì mọi ký ức, mọi tiếng cười, mọi cái ôm và từng khoảnh khắc chúng ta đã có cùng nhau. Anh không chỉ là tình yêu của cuộc đời em mà còn là người luôn ủng hộ em và là người bạn thân nhất của em.

Một phần trái tim em đã rời đi cùng anh, và em sẽ mang theo tình yêu của anh mãi mãi. Cho đến ngày chúng ta gặp lại, em sẽ nhớ anh từng ngày. Hãy yên nghỉ nhé, thiên thần của em. Em sẽ luôn yêu anh, hôm nay và mãi mãi", cô viết.

Aqueelah là người đồng hành với Adams trong nhiều thăng trầm sự nghiệp.

Dưới bài đăng, nàng WAG nhận nhiều lời động viên, chúc cô đủ mạnh mẽ để vượt qua mất mát.

Aqueelah Adendorf là bạn gái lâu năm của tiền vệ 25 tuổi. Cả hai có một cô con gái 5 tuổi, tên Allaia Jayda, theo IOL.

Adams từng nhiều lần nói về vai trò đặc biệt của Aqueelah trong cuộc sống, gọi cô là "người bạn gái tuyệt vời nhất, người luôn ủng hộ tôi và cũng là người bạn thân nhất".

Khi chuyển từ Stellenbosch FC sang Mamelodi Sundowns vào tháng 1/2025, Adams cũng tiết lộ anh đã bàn bạc quyết định này với Aqueelah và con gái trước tiên.

Sự ra đi của Adams chỉ ít ngày sau khi trở về từ World Cup 2026 khiến nhiều người bàng hoàng. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Ở World Cup năm nay, anh góp mặt trong 3 trận của Nam Phi, trong đó đá chính ở màn đối đầu Mexico và CH Czech, trước khi vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng trước Hàn Quốc, giúp đội bóng giành quyền vào vòng 32 đội. Anh từng bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện đất nước thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trước các trận tứ kết World Cup giữa Anh - Na Uy và Argentina - Thụy Sĩ, ban tổ chức cũng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Adams.