Bài đăng cuối cùng của tuyển thủ Nam Phi trước khi qua đời

Chỉ một ngày trước khi qua đời, Jayden Adams chia sẻ lại bài đăng mạng xã hội của bạn gái Aqueelah, người đồng hành lâu năm và có một con gái chung với anh.

Aqueelah là người bạn gái lâu năm của tiền vệ Jayden Adams. Ảnh: @aqueela_x/Instagram.

Ngày 11/7, thông tin tiền vệ Jayden Adams qua đời ở tuổi 25, chỉ chưa đầy 2 tuần sau lần cuối cùng ra sân tại World Cup 2026, khiến nhiều người hâm mộ bóng đá bàng hoàng. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Một ngày trước khi qua đời, Adams vẫn còn chia sẻ lại bài đăng trên story Instagram của bạn gái Aqueelah, kèm biểu tượng trái tim. Trong bức hình, cặp đôi nhìn nhau tình cảm.

Trong khi đó, bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân 92.000 người theo dõi của Adams là vào 25/6, ghi lại những khoảnh khắc của anh trên sân bóng. Hiện, bài đăng này cũng tràn ngập bình luận tiếc thương của người hâm mộ.

Aqueelah Adendorf là người bạn gái lâu năm của tiền vệ 25 tuổi. Cặp đôi từ lâu đã là gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá Nam Phi. Cả hai có một cô con gái 5 tuổi, tên Allaia Jayda, theo IOL.

Adams từng nhiều lần nói về vai trò đặc biệt của Aqueelah trong cuộc sống, gọi cô là "người bạn gái tuyệt vời nhất, người luôn ủng hộ tôi và cũng là người bạn thân nhất".

Khi chuyển từ Stellenbosch FC sang Mamelodi Sundowns vào tháng 1/2025, Adams cũng tiết lộ anh đã bàn bạc quyết định này với Aqueelah và con gái trước tiên.

Động thái cuối cùng của Adams trên mạng xã hội là chia sẻ bài đăng của bạn gái. Ảnh: @jaydenadams_23/Instagram.

Dù khá kín tiếng về công việc, Aqueelah thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình, các chuyến du lịch và cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội. Cô cũng được biết đến là người luôn công khai ủng hộ Adams trong từng giai đoạn của sự nghiệp.

Tại World Cup 2026, trước trận mở màn của Nam Phi gặp Mexico, Adams còn nhận được lời động viên đầy xúc động từ Aqueelah.

"Chúc anh may mắn tại World Cup, tình yêu của em. Em vô cùng tự hào về anh và tất cả những gì anh đã nỗ lực để có mặt ở đây. Hãy ra sân, tận hưởng từng khoảnh khắc và cho cả thế giới thấy anh có thể làm được những gì. Dù kết quả thế nào, em vẫn luôn là người ủng hộ anh nhiều nhất. Chúc anh thành công, tự tin và có một kỳ World Cup không thể nào quên. Em yêu anh và sẽ luôn cổ vũ anh", cô viết.

Hiện, tin buồn về sự ra đi của Adams vẫn nhận được nhiều sự tiếc thương trên mạng xã hội. Tại Nam Phi, tiền vệ 25 tuổi đang được xem là cái tên sáng giá, từng góp mặt trong đội hình Bafana Bafana giành hạng ba tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2024 tổ chức ở Bờ Biển Ngà.

Ở World Cup năm nay, anh góp mặt trong 3 trận của Nam Phi, trong đó đá chính ở màn đối đầu Mexico và CH Czech, trước khi vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng trước Hàn Quốc, giúp đội bóng giành quyền vào vòng 32 đội.