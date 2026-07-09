Phi công Argentina đột ngột nhảy khỏi máy bay, để học viên tự hạ cánh

Nam giáo viên bất ngờ nhảy khỏi máy bay và tử vong ngay trong buổi huấn luyện, sau khi dặn học viên: "Em biết mình phải làm gì rồi, cứ tiếp tục đi".

Leandro Andrés Bertazzo nhảy khỏi máy bay trong chuyến bay huấn luyện qua ngày 4/7. Ảnh: Leandro Bertazzo/Instagram.

Theo Văn phòng Công tố viên trưởng Carlos Gonella, người nhảy khỏi chiếc Cessna 150G trong chuyến bay huấn luyện hôm 4/7 tại thị trấn Toledo (tỉnh Córdoba, Argentina) là Leandro Andrés Bertazzo.

Kênh TN cho biết Bertazzo nói với nữ học viên 22 tuổi Rosario: "Em biết mình phải làm gì rồi, cứ tiếp tục đi". Ngay sau đó, ông tháo dây an toàn, tháo tai nghe, mở cửa rồi nhảy khỏi máy bay.

Rosario, người đã có bằng lái máy bay tư nhân, lập tức liên lạc với Trường dạy bay Flying Parrot ở Córdoba để báo cáo sự việc. Được hướng dẫn từ mặt đất, cô bình tĩnh thực hiện các bước xử lý khẩn cấp và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Dù chưa hết bàng hoàng, Rosario được đánh giá cao vì giữ được bình tĩnh trong tình huống nguy cấp.

Giám đốc trường Flying Parrot, ông Eduardo Álvarez, cho biết: "Cô ấy rất bình tĩnh, dứt khoát và chín chắn. Dù bị sốc, Rosario vẫn điều khiển máy bay trở về sân bay và hạ cánh an toàn".

Khoảng 15 phút sau vụ việc, trong lúc tham gia chuyến bay tìm kiếm, ông Álvarez phát hiện thi thể Bertazzo trên một cánh đồng ở vùng nông thôn tỉnh Córdoba và báo vị trí cho lực lượng cứu hộ. Nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, hai thầy trò đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thì xảy ra sự việc.

Ông Álvarez, người làm việc nhiều năm cùng Bertazzo, cho biết không ai hiểu vì sao nam giáo viên lại đưa ra quyết định như vậy. "Ông ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời ngay trên chiếc máy bay vẫn còn một học viên ở bên cạnh. Thật khó để lý giải. Tâm trí con người rất phức tạp", ông nói.

Hai phi công đang bay qua vùng nông thôn của Córdoba thì người hướng dẫn nhảy ra ngoài. Ảnh: Escuela de Vuelo Flying Parrot Córdoba/Facebook.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra và tạm giữ chiếc Cessna 150G để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bertazzo được cho là gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng tự nguyện điều trị tại một cơ sở chuyên khoa. Tuy nhiên, ngoài gia đình, không ai biết điều này. "Ông ấy từng điều trị tại một bệnh viện tâm thần, nhưng chỉ người thân trong gia đình biết", ông Álvarez cho hay.

Ông cũng cho biết không ai ở trường dạy bay nhận thấy Bertazzo có biểu hiện bất thường. "Giữa giáo viên và học viên luôn có sự gắn bó trong quá trình huấn luyện. Nhưng không ai từng bay cùng hay làm việc với Bertazzo nghĩ rằng ông ấy sẽ đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng đã có điều gì đó xảy ra", ông nói.

Chiếc Cessna 150G hầu như không bị hư hại sau vụ việc, kể cả cánh cửa máy bay.

Theo các chuyên gia hàng không, việc mở cửa một chiếc Cessna khi đang bay không hề dễ, tương tự như cố mở cửa ôtô khi xe chạy với tốc độ khoảng 200 km/h.

Bertazzo là phi công nhiều kinh nghiệm, có đầy đủ các chứng chỉ để lái máy bay thương mại và huấn luyện phi công. Ông cũng từng có thời gian làm việc tại Chile.